"Nu se pune problema" Este oficial! Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan nu divorțează! Adevărul despre declarațiile făcute de soțul artistei în urmă cu câteva săptămâni, care au stârnit un val de controverse

Rareș Ciciovan a avut o primă reacție, după ce în urmă cu câteva săptămâni a declarat în cadrul unui interviu că divorțează de Georgiana Lobonț. Soțul artistei a vrut să lămurească întreaga situație și să clarifice că nici nu se pune problema de o posibilă despărțire.

Iată cum explică mărturisirile făcute!

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț nu divorțează: "Nu se pune problema"

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț au ajuns în atenția presei în ultimele săptămâni, la scurt timp după ce soțul artistei a anunțat în cadrul unui interviu că divorțează de mama copiilor lui. Mărturisirile făcute de acesta au iscat un val de reacții și de controverse, mai ales că el și cântăreața au continuat să se afișeze împreună în mediul online, mai fericiți ca niciodată.

Acum, Rareș Ciciovan susține că nici nu se pune problema de o despărțire între el și Georgiana Lobonț. Își recunoaște însă vina cu privirile la declarațiile făcute, care au dus la răspândirea de zvonuri: "S-au spus multe lucruri în ultima vreme pe acest subiect. Zvonuri peste zvonuri, care ne-au separat total lumile, cea a familiei mele, și toți ceilalți. Poate nici eu nu am fost prea inspirat când am discutat despre asta, uitând că gura lumii e slobodă. Însă vreau să fie clar pentru toată lumea: Nu se pune în niciun caz problema de a divorța de Georgiana!

M-am gândit că toate acele zvonuri vor aduce mai mult vorba despre noi. Și atunci am încercat să profit la maximum de situația creată. Cred că nici dacă aș fi scris o carte despre mariajul meu nu s-ar fi vorbit atât cât s-a dezbătut acest subiect, al divorțului meu de Georgiana, nu s-ar fi creat un asemenea interes. Nu vorbele ne definesc, ci faptele. Întotdeauna faptele! Dacă cumva am uitat adevărul acestor vorbe, acum am avut ocazia să mi-l reamintesc!", a mărturisit soțul Georgianei Lobonț, pentru playtech.ro.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț [Sursa foto: Captură YouTube]

Declarațiile lui Rareș Ciciovan vin la câteva săptămâni după ce anunța, în cadrul unui interviu pentru spynews.ro, că mariajul lui a luat sfârșit: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.

Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(...) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", spunea Rareș Ciciovan atunci, pentru sursa menționată.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț [Sursa foto: Captură YouTube]

Își doresc Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț să devină din nou părinți?

Rareș Ciciovan a dezvăluit că mariajul lui și al Georgianei Lobonț merge mai bine ca oricând. Ba mai mult, soțul artistei nu exclude posibilitatea de a-și mări familia, în viitorul apropiat:" Ne creștem cu iubire, cei doi copii, pe Eduard, de cinci ani, și pe Irina, Irinuca, cum o alintăm, de aproape patru. Dacă va fi să mai vină un copil în casa noastră, îl vom primi cu sufletele deschise. Nici Irinuca nu a fost programată, ci a fost o surpriză mai mult decât plăcută!", a dezvăluit Rareș Ciciovan, pentru playtech.ro.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț, alături de copiii lor [Sursa foto: Instagram]