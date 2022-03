„Nu sunt greu de cucerit” Anca Țurcașiu, pregătită pentru o nouă relație! Artista a trecut definitiv peste divorț

In articol:

Anca Țurcașiu a trecut printr-o serie de schimbări în ultimii ani. Viața i-a adus în cale un divorț de pe urma căruia s-a videncat cu greu, însă acum este mai mult decât pregătită să primească în viața sa tot ceea ce este mai bun. Schimbările în plan personal nu au venit singure, căci Anca Țurcașiu a avut foarte mare grijă și de fizicul ei până în acest moment.

A reușit să ajungă să aibă o siluetă de vis.

Anca Țurcașiu a devenit femeie pe care și-a dorit-o întotdeauna. Drumul până aici nu a fost ușor deloc, însă a meritat fiecare efort. Actrița apelează periodic la proceduri de înfrumusețare și pare că întinerește pe zi ce trece.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]

Anca Țurcașiu a devenit un alt om

În ciuda faptului că a fost rănită în dragoste, Anca Țurcașiu este pregătită să primească în viața ei un om alături de care să trăiască tot timpul. Mai mult decât atât, actrița a oferit și un pont tuturor bărbaților, și anume Acela că nu este deloc greu de cucerit.

„Toată viața am fost. Și sunt. Este absolut normal. Nu sunt greu de cucerit, nu știu. Sunt foarte atentă la ce mănânc, la somn, la sport, fac mult sport. Și este din ce în ce mai complicat și atunci am grijă de mine”, a declarat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu se străduiește să își mențină tinerețea și vitalitatea fiind foarte atentă la ceea ce mănâncă, la câtă mișcare face, dar și la odihnă.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu.