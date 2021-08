Cât de bine arată Anca Țurcașiu în costum de baie! Imaginea cu ea de la plajă a strâns zeci de aprecieri

In articol:

Anca Țurcașiu a reușit să lase pe toată lumea cu gură cascată, după ce a postat o fotografie de la mare, în costum de baie. Deși are 51 de ani, artista arată demențial, iar fanii din mediul online au complimentat-o imediat!

Anca Țurcașiu, aparaziție de senzație la plajă

În urmă cu un an, Anca Țurcașiu trecea printr-un divorț dureros. A decis să pună stop relației cu fostul ei soț după 22 de ani de relație. Astăzi, artista este extrem de fericită și pare că a trecut cu bine peste perioada respectivă.

În ultima perioadă, actrița ne surpinde cu postările sale din mediul online. Însă, cu ultima fotografia chiar ne-a dat gata! La 51 de ani, Anca a postat o imagine cu ea în costum de baie, iar la descriere a scris următoarele.

”Aș vrea să opresc secunda asta de bine. Să dureze mult! Timpul e cel mai de preț lucru din viața noastră! Aveți grijă de el! Bucurați-vă!”, a scris artista.

Internauții au observat imediat cât de bine se simte în pielea ei, dar și cât este de frumoasă! Astfel, zeci de comentarii au curs în mediul online.

”Ești foarte frumoasă!”, ”Arăți senzațional!”, au comentat internauții.

Cum se menține Anca Țurcașiu în formă?

Se pare că actrița este extrem de atentă la aspectul fizic, însă a fost nevoit să facă și mici sacrificii. Anca Țurcașiu recunoaște că este atentă la ceea ce mănâncă și că la un moment dat chiar a fost obsedată de cântăr.

"Am avut obsesia cântarului toată viaţa mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă. Am făcut atletism de performanţă în copilărie şi mi-aş fi dorit, din durdulia de fetiţă care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subţiri şi cu muşchii evidenţiaţi. Balerinele şi atletele mi se par femeile perfecte. Obsesia pe care am avut-o toată viaţa, născută fiind din doi părinţi destul de graşi, care au mâncat enorm, m-a determinat să mă urc pe cântar mai mult decât era necesar. Iar într-o zi, l-am aruncat din casă, pentru că mi-am dat seama că este foarte grav. Acum mi s-a mai întâmplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescenţă, 57 de kilograme, la 1,72 cm", a mai mărturisit artista.