"Nu suport să fiu înșelat și nu o să iert pe nimeni" Mărturisirea cu care Pepe și-a luat fanii prin surprindere . Sunt puțini care știau acest lucru despre el

Pepe este un artist apreciat, care a reușit de-a lungul timpului să se facă remarcat prin abilitatea lui de a interpreta orice stil muzical.

Are o carieră de peste două decenii și se declară mândru de tot ceea ce a reușit să clădească prin muzică. Puțini știau, însă, că aproape toate melodiile solistului sunt inspirate din viața personală. Despre poveștile din spatele pieselor pe care le-a lansat, dar și despre sentimentele transpuse în cântecele sale a vorbit chiar Pepe, în cadrul unui interviu recent.

Piesele lui Pepe, inspirate din tot ceea ce a trăit: "Fiecare poveste în parte ați ascultat-o prin muzica mea"

Pepe este un artist destul de discret atunci când vine vorba despre viața lui personală. Își ține familia departe de luminile reflectoarelor și preferă să nu ofere prea multe detalii în ceea ce îl privește. Totuși, susține că oamenii îl pot cunoaște cu adevărat dacă îi ascultă muzica.

Cântărețul a dezvăluit că fiecare melodie pe care o cântă are în spate o poveste inspirată din lucrurile pe care le-a trăit, fie ele rele sau bune:

Vreți să vă spun că mă caracterizează piesa „Cred că m-am îndrăgostit, cu care m-am lansat?! E adevărat, toată viața am crezut că m-am îndrăgostit. Vreți să vă spun că am continuat cu „Nu te mai doresc și dacă m-ai înșelat… nu te mai…?!? Asta e! Nu suport să fiu înșelat și nu o să iert pe nimeni! Continuând cu „Sunt gelos și ajungând mai departe… la ce texte din ce piese vreți, chiar și „Îmi pasă, care nu este compusă de mine, dar este asumată – așa sunt eu!

Pasional, sensibil și, uneori, extrem de ambițios. Fiecare melodie în parte are povestea ei. Piesa „Familia mea, de exemplu, o piesă pe care am lansat-o de curând, mă caracterizează întru totul, este făcută de mine. Adică, versurile… cap-coadă sunt construite din viața mea. Vreți să mă cunoașteți mai bine, ascultați-mi muzica! Muzica… de când m-am lansat până la ultimele pe care le-am scos. Eu sunt!", a declarat Pepe în cadrul unui interviu acordat viva.ro.

Pepe, un artist care se pliază pe orice stil muzical

Pepe și-a obișnuit fanii, pe parcursul carierei sale, cu un anumit stil muzical, însă cei de acasă l-au putut vedea în ultimii ani în mai multe ipostaze, prin prisma rolurilor interpretate în cadrul show-ului de transformări pe care acum îl moderează. Nu numai că a acceptat orice provocare muzicală, dar a și dus-o la bun sfârșit, indiferent de circumstanțe: "Sunt sigur că pot fi oricând piese care să nu mă prindă absolut deloc, cântate de femei, habar n-am… Sau stiluri… Sunt anumite melodii, clar, dar nu știu să vă dau un exemplu. Eu, în principiu, orice provocare pe care am primit-o, de la ruletă sau de la viaţă, în general, mi-am asumat-o și am încercat să o duc la bun sfârșit. Și, dacă nu am făcut-o profesional extrem de bine, măcar am încercat să mă bucur de fiecare transformare în parte.", a mărturisit Pepe, pentru sursa citată.