„Nu trebuie să stai un an să suferi”! Ioana Filimon, din nou o femeie singură? Ce spune fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” despre despărțire

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a fost invitată în platoul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D, acolo unde tânăra a povestit, fără prea multe detalii, despre despărțirea de iubitul ei.

Ioana Filimon: „Am făcut și eu greșeli”

Deși Ioana Filimon nu a dorit să vorbească foarte mult despre separare, șatena a abordat, pe lângă acest aspect, și alte subiecte, printre care și dacă se va muta sau nu la București, asta pentru că în prezent locuiește într-un alt oraș.

În cadrul ediției de astăzi, 2 februarie, a emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, Ioana Filimon a vorbit despre separarea de iubitul ei. Tânăra este pe cât se poate de puternică, lucru mărturisit chiar de ea, motiv pentru care a învățat din greșelile pe care le-a făcut de-a lungul vieții. De asemenea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mai specificat că știe că a greșit și speră ca pe viitor să nu mai repete aceleași lucruri.

Totodată, într-o discuție cu moderatorii emisiunii, Bursucu și Teo Trandafir, fosta concurentă de la Kanal D a mai spus că în orice relație ambii parteneri sunt vinovați. Cu toate acestea, Ioana Filimon nu a dat foarte multe detalii despre despărțirea de partenerul ei, specificând că nu își dorește să vorbească despre acest aspect.

„În orice relație nu există doar un vinovat.(...) Nu vreau să vorbesc, hai să fim veseli, să zâmbim.(...) Vorbeam cu cine ca fapt divers. Nu cred că trebuie să stai un an să suferi, să jelești, pentru că e mult mai rău, dar totuși trebuie să stai puțin să gândești unde ai greșit și ce ai greșit ca să știi pe viitor, să nu mai repeți sau măcar să conștiențizezi greșeala făcută. (...) Despărțiri, împăcari au tot fost, nu e ca și cum a început la mine și se termină la mine. Sper ca toate experiențele din viață să fi fost o lecție pentru mine și nu doar asta, de-a lungul vieții, toate greșelile pe care le-am făcut. Am făcut și eu greșeli, nu e om fără greșeală, aș fi ipocrită să spun asta, dar important e că știu ce am greșit și unde am greșit și sper să nu mai repet.”, a declarat Ioana Filimon la emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, despre mutarea la București

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă urmează să se mute la București în viitorul apropiat, Ioana Filimon a mărturisit că nu știe încă dacă va face acest lucru, explicând că nu s-a gândit la acest aspect până acum.

„Nu se știe, încă nu m-am gândit.”, a mai spus Ioana Filimon.

