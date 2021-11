Cum i-a testat Ioana Filimon fidelitatea iubitului ei? Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil!" a recurs la un gest care întrece orice imaginație: "A fost și o bilă albă pentru el"

In articol:

Ioana Filimon le-a atras atenția celor de acasă, după ce a participat la "Bravo, ai stil! Celebrities". Acum, că emisiunea a luat sfârșit pentru ea, vedeta a dorit să-și țină la curent urmăritorii cu ceea ce se întâmplă în viața ei personală.

Astfel, tânăra a povestit recent, într-un interviu acordat Viva.ro , cum decurge relația cu actualul ei iubit, dar și despre o întâmplare amuzantă, când a încercat să-i testeze fidelitatea bărbatului de lângă ea.

Citeste si: Ioana Filimon, decizie neașteptată după eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Mă retrag din lumina reflectoarelor”

Ioana Filimon, îndrăgostită până peste cap

Ioana Filimon a povestit că trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta a recunoscut că simte și acum fluturi în stomac în momentul în care își privește iubitul, chiar dacă a trecut ceva timp de când sunt împreună. Cât despre cum reușește bărbatul să o împace pe brunetă atunci când este supărată, fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a dezvăluit că partenerul ei este foarte inventiv la acest capitol.

Ioana Filimon [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Mai demult, iubitul Ioanei i-a adus în fața casei un solist care i-a cântat toate melodiile preferate, lucru ce a emoționat-o puternic pe vedetă, reușind să o înduplece, în cele din urmă: "M-a supărat un pic iubitul meu și nu mai știa ce să facă să mă împace, pentru că sunt încăpățânată. Eram acasă și a chemat un interpret de la mine din zonă, a pus în mașină boxe și stația… Mi-a cântat melodiile care îmi plac în fața casei, până am ieșit. Mi-a adus și flori, și cadouri, și a fost o surpriză frumoasă, am fost foarte emoționată.", a povestit Ioana Filimon, pentru sursa amintită.

Ioana Filimon și iubitul ei [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ioana Filimon a încercat să testeze fidelitatea bărbatului de lângă ea

Ioana Fillimon a povestit că iubitul ei nu este singurul care face surprize în relație, pentru că și ea este o fire romantică. Vedeta a povestit că l-a așteptat odată pe bărbat la puctul de frontieră, să se întoarcă din străinătate. Fosta concurentă "Bravo, ai stil!" a recunoscut, însă, că a profitat de moment și pentru a-l supune unui test pe partenerul ei de viață, fiindcă s-a îmbrăcat într-o ținută sexy și a încercat să vadă dacă o ia la ocazie: "Și eu, de curând, am făcut un gest care l-a impresionat. Iubitul meu era plecat din țară și m-am dus cu prietena mea să îl aștept la graniță, la venirea acasă. M-am îmbrăcat în fustă scurtă, afară ploua, eram pe tocuri și așteptam să văd dacă mă ia la ocazie.

Citeste si: Ilinca Vandici, anunțul momentului la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Ioana Filimon a fost descalificată

Îl sunam să văd pe unde este, iar când mi-a spus că a trecut punctul de frontieră, m-am pus în mijlocul drumului. Am văzut de departe mașina lui și, când a ajuns în apropierea mea, nu numai că nu a oprit, dar m-a și ocolit și și-a văzut de drum. Până la urmă, s-a oprit după apelul meu telefonic. A fost și o bilă albă pentru el și i-a plăcut surpriza, că am venit să îl întâmpin și am dorit să mai scurtez timpul până să ne revedem.", a încheiat Ioana Filimon, pentru aceeași sursă.