„Nu vreau să mai aud” Ruxi Opulență ia o pauză de la proiectele sale! Vedeta a dezvăluit ce a determinat-o să își oprească activitatea: „Nu se mai poate”

Roxana Maria Erdei, cunoscută publicului larg sub denumirea de „Ruxi Opulență”, este una dintre cele mai urmărite și apreciate influencerițe de pe rețelele de socializare. Ruxi s-a făcut cunoscută inițial pentru vlog-urile sale de pe Youtube, mai apoi participând și câștigând competiția „Bravo, ai stil”, de la Kanal D.

Vedeta a participat și la alte reality-show-uri, iar acum lucrează pentru a avea propria sa emisiune, deocamdată doar în mediul online.

Pe lângă participarea la mai multe competiții televizate, Ruxi Opulență a scris o carte pe care a și lansat-o, primind un feedback pozitiv din partea cititorilor săi. În prezent, vedeta este foarte ocupată cu reality-show-ul său dar și cu scrierea unei noi cărți, lucruri care au făcut-o să își dorească o pauză. Ruxi a mărturisit că a muncit foarte mult în ultima perioadă și s-a hotărât să își întrerupă activitatea pentru cel puțin o lună, pentru că este epuizată. Frumoasa influenceriță a decis să plece în vacanță și să viziteze mai multe țări pentru a se relaxa, după ce a lucrat încontinuu.

„Am prietene care sunt în vacanță de mult, de-o lună, iar eu sunt aici, încă muncesc și mai am de muncă. Mi-am zis că eu tot timpul numai asta fac. N-ar trebui să mă duc și eu să stau? Și am zis gata. Cum termin cu acest proiect am plecat. Nu vreau să mai aud. O lună de zile vreau să plec și să stau și eu cum stă toată lumea. Mă duc pe aici în Europa, mă duc în Spania, Italia. Nu știu.(...) Nu se mai poate. Am zis că muncesc ca proasta, numai asta fac. Chiar m-am întrebat despre ce este până la urmă viața mea?(...) Momentan nu mai am timp de nimic. Până pe 20 am de lucru, iar pe 20 plec în vacanță. Până pe 20 iulie trebuie să termin tot ce am de făcut și după aceea nu mai vreau să aud de nimic, de nicio haină, de niciun styling, de nimic. Vreau să mă duc să stau…Să stau ”, a declarat Ruxi Opulență pentru Ego.ro.

Ruxi Opulență ia o pauză de la proiectele sale [Sursa foto: Instagram]

Ruxi a vorbit despre parcursul ei profesional

În ultimii ani, Ruxi Opulență a devenit din ce în ce mai cunoscută publicului din țara noastră. În prezent, influencerița lucrează la propriul ei show și a mărturisit că a făcut multe sacrificii pentru a putea atinge succesul. Ruxi a recunoscut că s-a luptat mult cu propria ei persoană pentru a-și putea clădi cariera, mărturisind că de multe ori i-a lipsit încrederea în ea. Mai mult, vedeta a declarat că a evoluat foarte mult și că a avut nevoie să fie înconjurată de oameni care să o ambiționeze și să o ridice uneori de la pământ.

„Ca să ajung până aici, m-am zbătut singură. Adică eu cu mine am ”luptat”. Îmi ziceam mie că sunt proastă, ba că nu sunt proastă și tot așa, dar uneori ai nevoie și de alți oameni să-ți zică ce să faci, poate ai zile în care nu reușești să te ridici și ai nevoie de oameni care să te impulsioneze. Să-ți deschidă creierul spre lucruri pozitive. Evoluția mea este zilnică, continuă, până la sfârșitul vieții. Acum manifest să termin cu bine proiectul ăsta și să fie oamenii ok. Adică atunci când or să plece de la mine să zică că a fost frumos. Iar cei care ne privesc să spună că le-a plăcut”, a mai povestit Ruxi.