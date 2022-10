”Nu vreau să o cresc ca la carte” Ileana Sterp, reacție vehementă după ce a fost acuzată că își hrănește fiica într-un mod nesănătos. Ce replică i-a dat internautei care a pus-o la zid

In articol:

Ileana Sterp este mamă de fată și peste doar câteva luni va aduce și al doilea copil al familiei pe lume. Sora lui Culiță își dedică tot timpul familiei, iar Carla, fiica sa, este cea mai importantă pentru ea.

Tocmai de aceea, pe rețelele de socializare, bruneta nu ezită să publice tot felul de momente cu fiica sa.

Doar că acum, o imagine ce o avea pe Carla în prim-plan a stârnit controverse în mediul online.

Ileana Sterp vrea să-și crească fiica după propriile reguli

Și asta pentru că o admiratoare, văzând-o pe Carla că mănâncă dulciuri, i-a dat un sfat brunetei, exact așa cum spune Organizația Mondială a Sănătății.

Femeia menționează că a observat-o pe cea mică fiind hrănită mereu cu multe alimente ce conțin zahăr, ceea ce ar putea avea consecințe grave pe viitor, spune ea, și o îndeamnă pe Ileana să fie mai atentă la alimentația fiicei sale.

”În general îmi place de tine că ești plină de viață, dar în toate story-urile o văd pe Carla mâncând numai prostii, dulciuri la grămadă și de mult încă. Adică nu avea fata nici un an și mânca bomboane la greu. Sfatul meu de mămică este să nu îi mai dai atâtea dulciuri pentru că nu este sănătos zahărul nici la adulți, dar la copii. Și peste câțiva ani ne întrebăm de ce sunt bolnavi copiii noștri. Toate pleacă de la alimentație. Iar Organizația Mondială a Sănătății nici măcar sărea adăugată în mâncare nu o recomandă până la vârsta de doi ani”, este mesajul pe care l-a primit în online sora lui Culiță Sterp.

În replică, sora manelistului a venit imediat cu un răspuns. Ea spune că își crește fiica așa cum știe ea mai bine și că nu-și dorește să copieze ce scrie în cărți.

Modelul ei în viață fiind modul în care mama Geta a crescut patru copii, toți sănătoși tun acum, mâncând în copilărie de toate, preparate sărate sau dulci, făcute în casă sau nu.

De asemenea, Ileana menționează că fiica sa este hrănită sănătos, cu fructe, legume și alimente preparate în gospodărie, doar că, uneori, îi permite să guste din toate câte puțin.

Și asta pentru că știe când să îi pună stop copilului la dulciuri, dar și când să îi dea voie să se bucure de copilărie și de gusturile diferite ale mâncărurilor de tot felul, fie ele sărate, dulci, preparate în casă sau nu.

”Nu avea un an și mânca bomboane la greu? Asta mă amuză puțin. Dacă eu decid să o pun pe Instagram când mănâncă și ”prostii”, asta nu înseamnă că doar de alea mănâncă sau că nu mănâncă și lucruri sănătoase. Organizația Mondială a Sănătății nu spunea nimic când eram noi copii și am crescut al naibi de sănătoși cu zahăr și sare. Eu prefer să o las să mănânce din toate câte puțin, știu unde e frâna și există. Asta cu Organizația Mondială a Sănătății spune… Să spună ce o vrea, nu? Cum spuneam, pe vremea mamei mele nu mai spunea Organizația nimic… sau spunea, dar nu știa mama. Da, de acord că acum este mult mai multă informație și este bine să ne informăm cu privire la anumite subiecte, dar totuși… zic să nu o dăm în extreme. În mare parte o hrănesc cu mâncare sănătoasă pe Carla. Și când spun sănătoasă mă refer la preparate făcute în casă, din propria gospodărie, iar pentru că-i permit din când în când să mănânce și ”nesănătos” este decizia mea și mi-o asum. Nu vreau să o cresc ca la carte, să o facă cine simte asta și nu zic că e bine sau rău. Nu o filmez pe Carla când e la masă, dar vă asigur că mănâncă mâncare ok și mănâncă și fructe, chiar dacă doamna nu a văzut-o niciodată cu un fruct în mână”, a fost răspunsul dat de Ileana Sterp.

Ileana Sterp, reacție vehementă după ce a fost acuzată că își hrănește fiica într-un mod nesănătos [Sursa foto: Instagram]