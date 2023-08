„Numai mamă să nu fii” Drama nespusă a Roxanei Ciuhulescu! Fiica vedetei a fost operată de urgență, după ce s-a luptat mult timp cu o boală cruntă

In articol:

Roxana Ciuhulescu povestea, în urmă cu câteva săptămâni, că fiica ei a trecut de primul examen important din viața sa, mai exact, Evaluarea Națională, în urma căreia adolescenta a fost admisă la liceu. Deși vedeta declara atunci că ea și întreaga sa familie se pregătesc să plece în vacanță, se pare că planurile le-au fost date peste cap, căci Ana, fiica vedetei, a fost operată de urgență.

Citește și: „A fost o provocare” Ce a spus Iuliana Beregoi despre nota de la examenul de Bacalaureat? Cântăreața a terminat liceul, după ce s-a împărțit câțiva ani între școală și carieră

Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente extrem de dureroase în ultimii ani, dar nu a vrut să vorbească despre ele până acum. Astăzi, vedeta nu a mai rezistat și și-a deschis sufletul pe internet, povestind despre drama cu care s-a confruntat familia ei o perioadă îndelungată. Fiica acesteia, Ana, a fost diagnosticată, în urmă cu câțiva ani, cu scolioză toraco-lombară, pe care a reușit să o țină sub control până în vremea pandemiei, atunci când Ana nu a mai putut să-și continue activitățile sportive, iar afecțiunea ei s-a agravat din cauza sedentarismului.

Citește și: „Nu i-am dat importanță” Ioana Tufaru, sănătate pe muchie de cuțit! Fiica Andei Călugăreanu a primit restricții din partea medicilor, după ce au operat-o de urgență

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Primele imagini cu Cristian Cioacă, la ieșirea din închisoare. Ce planuri are fostul polițist, după aproape 11 ani de detenție- stirileprotv.ro

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă. Creșterea rapidă în înălțime și lipsa completă a mișcării din timpul pandemiei- pentru un copil foarte activ care practică balet de la 3 ani și a făcut înot, volei și echitație la viața ei, oprirea bruscă a oricărei activități fizice și-a spus cuvântul. Într-un timp record, scolioza a evoluat de la 36 de grade la 64 de grade, iar viața fiicei mele a ajuns să fie pusă în pericol!”, a scris Roxana Ciuhulescu, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

Fiica Roxanei Ciuhulescu a trecut printr-o operație dificilă [Sursa foto: Facebook]

Fiica Roxanei Ciuhulescu a fost operată de urgență

Deși Roxana Ciuhulescu a făcut tot posibilul pentru ca fiica ei să se vindece, evitând o operație, adolescenta nu a mai suportat durerile și a ajuns pe mâna medicilor.

Starea Anei s-a agravat și a fost operată de urgență, chiar astăzi. Intervenția chirurgicală a durat 9 ore, timp în care mama fetei a stat ca pe ace și s-a rugat ca totul să fie bine. După momentele de groază prin care a trecut Roxana Ciuhulescu, aceasta a mărturisit că operația a decurs normal iar fiica ei, Ana, se simte mult mai bine acum.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit cântăreţul italian Toto Cutugno- radioimpuls.ro

Citește și: Detalii de ultim moment despre Valentin Sanfira, după ce a ajuns într-un scaun cu rotile! Vestea a fost dată chiar de către soția lui, Codruța

„După ani în care ne-am tot chinuit și am trăit cu frica operației, iată că nu am putut-o evita. Intervenția chirurgicală a avut loc astăzi, a durat 9 ore și a fost absolut necesară. În caz contrar, dacă nu o acceptam, riscurile ar fi fost înfiorătoare: de la deformarea mersului Anei și probleme ale bazinului, până la perforarea organelor interne și dureri inimaginabile. Azi, vreme de 9 ore, am simțit că nu am aer, că mor și învii, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc. Au fost cele mai grele 9 ore din toată viața mea și doar încrederea în Dumnezeu și ruga neîncetată către El m-au întărit. Încrederea în EL nu m-a părăsit niciodată și voi continua să mă rog pentru familia mea, pentru copiii pe care i-am creștinat, pentru toți cei care ne-au ajutat și nu numai. Să mă rog și să mulțumesc cu recunoștință. Ana a trecut cu bine peste intervenția grea și în acest moment se reface. Cât despre mine, încă adun bucăți din mine și le lipesc la loc. O fac pentru Ana, în fața ei trebuie să rămân puternică. Numai mamă să nu fii știind că al tău copil suferă atât de tare și că se află pe un pat de spital. Și în cazul nostru, Dumnezeu Bunul a lucrat prin oameni. Și ce oameni!”, a mai povestit Roxana Ciuhulescu.