Care este numarul de telefon al lui Smiley? Artistul si-a dat numarul de telefon in cel mai nou clip lansat pe piata, "Ce mai faci, straine?".

Invitat intr-un podcast live al baietilor de la Ceva Marunt, Smiley a dezvaluit de ce a ales sa isi faca public numarul de telefon.

Numarul de telefon al lui Smiley. Motivul pentru care artistul si-a dat numarul de telefon in cel mai nou clip

"Mi-am dat numarul de telefon in clip. Aoleu! Vai de capul meu! Zeci de mii de mesaje am! Da, am facut-o intentionat! Aveam ideea asta de foarte mult timp, mi se pare ca, pentru artisti in general, e important sa ai o comunitate stransa, care sa comunice cu tine direct. Si treaba asta cu numarul de telefon mi se pare cat se poate de naturala, avand in vedere ca toata lumea sta pe whatsapp, mi se pare ca e mai simplu sa discutam din cand in cand", a spus Smiley la Podcast Ceva Marunt.

"Ai primit fotografii cu fete dezbracate?", a vrut sa stie comedianul Toma Alexandru, una dintre gazdele emisiunii online de pe Youtube.

Citeste si: Coronavirusul nu ocolește vedetele. Decizie radicală pentru Smiley

Citeste si: Smiley câştigă sume colosale! El a adunat mai mulţi bani din reclame şi emisiuni decât din muzică!

Citeste si: Declaraţie incendiară a lui Alex Velea: „Dacă eu eram gay, mă căsătoream cu Smiley”

"Tu ce crezi?!", a reactionat imediat Smiley.

Pe toata durata videoclipului lansat de Smiley la inceputul lunii martie, "Ce mai faci, straine?", sunt inserate cifre din numarul de telefon al artistului.

Proaspat intorsi din Statele Unite ale Americii, unde fusesera pentru a face muzica, Smiley si prietenii cu care mersese peste Ocean au decis sa se autoizoleze la domiciliu din cauza epidemiei de coronavirus. In prezent, Smiley si amicii lui sunt in autoizolare la domiciliu, la Cernica, acolo unde cantaretul sta cu chirie.