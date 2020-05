In articol:

Un clip a devenit viral pe internet dupa ce un cuplu s-a casatorit pe ascuns, in casa.

Pentru ca in aceasta perioada sunt interzise petrecerile si adunarile de oameni, doua familii de rromi au gasit solutia. Tineau neaparat sa isi casatoreasca odraslele, asa ca au incropit un chef in living. In imagini se observa cum lautarii, mirele, mireasa si invitatii lor sunt intr-o incapere din casa. Lautarii canta la un volum potrivit, cat sa nu atraga atentia din strada, mirii si nuntasii danseaza si se distreaza. Totul se intampla in casa, cat mai discret, cat ca nimeni din afara sa nu se sesizeze si sa cheme politia.

Cununiile si nuntile, evenimente restranse, de maximum 8 persoane. Declaratia ministrului Marcel Vela

"Cu privire la nunți, ele se pot organiza și acum. Vă puteți căsători în pace și în liniște, dar într-un număr restrâns de persoane, de 8 persoane, până în 15 mai.

În funcție de cum evoluează situația epidemiologică, după 15 mai vom lua o decizie în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență vizavi de numărul de persoane care pot participa la evenimente personale, gen nuntă.

Câți și cum va fi o analiză absolut științifică, făcută de către epidemiologi și infecționiști, analiză care va fi ulterior evaluată în Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Ca să ajungem într-o fază optimistă în care să putem mări de la 8 la un alt număr trebuie ca până în 15 mai să fim foarte conștiincioși, să respectăm prevederile ordonanțelor, să respectăm distanțarea socială, să aplicăm toate condițiile de igienă personală, să purtăm mască, mănuși dacă este cazul, să evităm locurile aglomerate.

Dacă toate acestea se respectă, cu siguranță în 14 mai putem avea o analiză optimistă. Așadar, acest răspuns nu este la mine, cheia este la fiecare dintre noi. Depinde de comportamentul nostru și de ceea ce mai răbdăm un pic, două săptămâni”, a declarat, recent, ministrul de Interne Marcel Vela