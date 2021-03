O asistentă medicală a făcut furori cu vocea sa la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu: "Eu cred că scena e viaţa ta"

In articol:

O asistentă medicală a făcut furori cu vocea sa la Românii au Talent, sezonul 11. Cezara Apetroaie nici nu se gândea la un asemenea succes. Juraţii s-au întrecut în complimente.

Cezara Apetroaie a venit la Românii au Talent, sezonul 11 cu piesa "If I ain't got you", reuşind să transmită emoţie, dar şi apreciere din partea celor patru juraţi.

"Este important că sunt aici, unde oamenii mă pot asculta şi pot să transmit emoţiile mele. De cântat cânt de la 3-4 ani. Ascultam manele când eram mică. M-am culcat cu Queen şi m-am trezit cu Adrian Copilul Minune. Partea cu muzica am neglijat-o. Apoi am mai mers pe la karaoke, am avut un feedback pozitiv, toată lumea şi toţi prietenii mei m-au trimis la Românii au Talent", a spus Cezara în interviul de prezentare.

Cezara Apetroaie, Românii au Talent, sezonul 11

Cezara Apetroaie este stabilită în Braşov şi lucrează ca asistent medical, însă concurenta are cu adevărat aptitudini muzicale.

"Cezara Apetroaie mă numesc, vin din Dâmboviţa 11 ani, de 14 ani stau în Braşov, deci Braşov. Sunt asistent medical, am şi licenţă în contabilitate, în economie, dar asistent medical e ultimul job. Am mai avut şi altele. Am lucrat ca reprezentat relaţii clienţi, agent de vânzări, recepţioneră", a spus Cezara când a intrat pe scenă.

Cezara Apetroaie, Românii au Talent, sezonul 11

Cezara Apetroaie a primit "DA" din partea tuturor juraţilor şi a trecut mai departe la Românii au Talent, sezonul 11.

"Mi se pare că emisiunea asta este perfectă pentru tine, pentru oamenii ca tine. Asta nu e profesia ta, dar tu vii aici şi ne arăţi pasiunea ta iată ce bine ai transmis toată emoţia, ai cântat cu suflet. Emoţia e mai importantă decât orice, despre asta e muzica. Tu ai transmis toată emoţia, bravo!", a spus Andra.

Cezara Apetroaie, Românii au Talent, sezonul 11

Asistenta medicală a primit enorm de multe cimplimente din partea juraţilor, care au fost mişcaţi de interpretarea Cezarei.

"Cezara, ai încercat multe meserii, din ce am văzut în ultimele trei minute, eu cred că scena e viaţa ta. Tu fără să realizezi te-ai simţit pe scenă ca şi când faci asta dintotdeaua. Tu n-ai simţit nevoia să ne demonstrezi ceva, să îţi fie teamă", a spus Andi Moisescu.

"Mi-a plăcut foarte mult, ai reuşit să transmiţi multă emoţie. Mi-a plăcut mult dezinvoltura ta şi se vede că te simţi bine pe scenă că eşti sigură pe tine şi că faci asta cu pasiune", a încheiat Alexandra Dinu.