Ziua polițist, seara dansator pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Florian Geanovu: ”Un polițist poate să facă și alte chestii pe lângă să dea amenzi”

Ziua polițist, seara dansator pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

Florian Geanovu, polițistul care a șocat juriul cu elasticitatea sa.

Florian Geanovu este un tânăr polițist cu foarte bune abilități de dansator. Polițistul a lăsat uniforma deoparte și a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să arate cât de bine se pricepe la dans. Cei patru jurați ai emisiunii au rămas impresionați de concurentul care avea niște mișcări foarte elastice.

În spirit de glumă sau nu, Florian a vrut să demonstreze că polițiștii pot avea și alte pasiunii și talente pe lângă munca riscantă pe care o au, dar și în ciuda amenzilor pe care le dau cetățenilor.

Mă numesc Florian Geanovu, sunt din Slătioara, Vâlcea, am 21 de ani, sunt polițist în cadrul secției 26. Nu a fost neapărat o chestie pe care mi-am dorit-o de mic, au fost și niște insistențe ale părinților să merg la școala de poliție. Îmi place, mi s-a părut o muncă complexă, în fiecare zi dai de un caz nou, dai de oameni noi, caractere noi, plus că mi-a plăcut să trag cu arma, e o chestie riscantă, dar și plăcută pentru mine. Pe lângă meseria de polițist sunt pasionat de dans, am pasiunea asta de la 13 ani. Am învățat singur să dansez. M-am hotărât să vin la Românii au Talent pentru a arăta că un polițist poate să facă și alte chestii pe lângă muncă și să dea amenzi”, a spus polițistul cu aptitudini de dansator.

Jurațiilor de la Românii au Talent le-a plăcut numărul prezentat de Florian Geanovu și au votat în consecință. Polițistul a trecut în etapa următoare cu patru de „DA”.

”Ați urmărit dansul, evadarea din cătușe”, a glumit Andi Moisescu.

”Au mai fost colegi de-ai tăi cu diverse talente, dar în domeniul ăsta parcă nu am văzut, așa că părerea mea este că poți să continui cu amândouă” , a spus Florin Călinescu.

”Florian, m-ai surprins extrem de plăcut”, a mai spus Andi Moisescu.

Florian Geanovu și-a arătat talentul și la iUmor 2019

Florian Geanovu a participat cu un număr asemănător și la iUmor în 2019. Mihai Bendeac, Delia și Cheloo, l-au privit șocați pe polițistul cu aptitudini artistice.

Tânărul dansator a primit un vot pozitiv din partea Deliei, însă nu a trecut în etapa următoare, deoarece Cheloo și Bendeac i-au dat dislike.