O bătrână de 72 de ani din Vaslui, violată și abandonată într-o râpă! Strigătele femeii au alertat localnicii

Caz șocant în localitatea Ivănești, județul Vaslui! O femeie în vârstă de 72 de ani a fost violată de două ori în aceeași zi și abandonată într-o râpă. Agresorul, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a profitat de bătrâna pe care se afla sub influența alcoolului.

Scenel șocante au avut loc pe data de 21 aprilie, în jurul orei 20:00, când femeia în vârstă s-a întâlnit cu bărbatul care a violat-o.

Strigătele femeii i-au alertat pe localnici, care au sunat imediat la 112. După ce au ajuns la fața locului, femeia le-a povestit polițiștilor că bărbatul a tras-o înt-ro râpă, după care a violat-o și a abandonat-o. Ea nu a reușit să se ridice și a rămas în același loc în care bărbatul a părăsit-o. După câteva ore, el a revenit și a început din nou să profite de femeia neajutorată. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a abuzat-o pe femeia de 72 de ani de două ori în aceeași zi. Femeia a ajuns la spital, unde i s-au oferit îngrijirile medicale necesare.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Suspectul a fost reținut joi după-amiază, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunerea măsurii de arestare preventivă”, a declarat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

O bătrână din Vaslui, violată și abandonată de un bărbat de 36 de ani [Sursa foto: PixaBay]

Dezvăluirile cutremurătoare ale unei concurente de la Chefi la cuțite 2021: „Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a”

Andreea Climatiano este o tânără în vârstă de 20 de ani, care a venit la show-ul culinar „ Chefi la cuțite” pentru a îi impresiona pe jurați cu abilitățile sale în bucătărie. Tânăra a povestit că a trecut prin foarte multe momente dificile în copilărie, în special în momentul în care a afost abuzată.

„Am avut foarte multe momente în viață în care nici nu îmi puteam să îmi imaginez că voi ajunge la 20 de ani, aveam persoane în jur care formau un mediu toxic și mi-a fost ușor să îmi fac o lume în care eu nu aveam vreun sens. Am crescut repede, după ce a murit bunica mea am rămas cu mama. Când se enerva devenea abuzivă fizic și psihic.

Am plecat de acasă la 17 ani, a fost destul de greu, dar am reușit să o fac și a fost cea mai bună decizie. Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a. O perioadă lungă am încercat să nu îmi aduc aminte de asta. Am fost la psiholog, am fost la Poliție, am dat declarații. Într-o zi am auzit-o pe mama spunându-i polițistului că doar caut atenție”, a mărturisit Andreea Climatiano.