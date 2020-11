O călugăriță, dezamăgită că Gigi Becali a refuzat să facă o donație: ”Nu mi-a dat nici un pahar cu apă”

Gigi Becali [Sursa foto: Facebook]

Maica Filoteea şi-a făcut ucenicia la Mănăstirea Nămăieşti, iar în prezent își dorește să strângă bani pentru diferite cazuri sociale. Ba mai mult decât atât, unul dintre cazuri a fost ridicarea unei biserici în Ştefăneşti, în zona Zăvoi. Pentru ridicarea acestei construcții, călugărița a apelat și la ajutorul lui Gigi Becali.

De-a lungul anilor, Gigi Becali a donat sume uriaşe pentru construcţia de biserici şi mănăstiri în România. Maica Filoteea a decis să meargă până în Capitală, pentru a sta de vorbă cu Gigi Becali.

Călugărița când a ajuns la palatul pe care Gigi Becali îl are, aceasta a rămas foarte surprinsă pentru că mulți nevoiași se aflau la poarta patronului FCSB-ului. Ulterior, când a auzit povestea călugăriței, Gigi Becali a refuzat să facă o donație.

Gigi Becali a refuzat să o ajute pe călugăriță

În urma discuției pe care a avut-o cu patronul FCSB-ului, Maica Filoteea a fost foarte dezamăgită, pentru că Gigi Becali a refuzat donația pentru construirea bisericii din Ștefănești. ”Am fost dezamăgit, mai ales că îmi era şi sete, domnul Becali nu mi-a dat nici un pahar cu apă. Dar nu am rămas supărată, l-am pomenit în rugăciuni şi îl mai pomenenesc pentru că face mult bine”, a povestit călugărița.

În plus, Giovanni Becali a declarat că patronul FCSB-ului își dorește să se retragă în viitor la o mânăstire de călugări. „El are de gând să se retragă la mănăstire, de fapt asta însemnă viaţa lui: biserica, familia, FCSB-ul. Dar, mai încolo, spre bătrâneţe, e una dintre plăcerile lui. Dar e devreme, încă mai are fete de măritat, e mai tânăr decât mine. Asta cu retragerea e probabilă, el nu face altceva decât rugăciuni, biserică şi slujbe”, a spus Giovanni Becali.

