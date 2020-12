O cântăreață româncă a murit într-un accident rutier

Denisa Gog s-a stins din viață la vârsta de 22 de ani într-un accident rutier. Incidentul tragic a avut loc în localitatea Dumbrăvița. Potrivit autorităților accidentul a fost provocat de un tânăr în vârstă de 22 de ani. Acesta conducea o autoutilitară. La un moment dat, tânărul nu a acordat prioritate de trecere într-o intersecție. În urma impactului puternic, Denisa Gog a murit pe loc.

„Un tânăr de 22 de ani a condus o autoutilitară pe strada Ghioceilor, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 22 de ani care se deplasat pe strada Mozart. În urma impactului, tânăra de 22 de ani a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Timiș.

De asemenea, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și SMURD.Vestea morții a fost un șoc pentru cei care au cunoscut-o. Denisa Gog era o solistă şi dansatoare la ansamblul folcloric din localitatea Dumbrăvița. Tânăra era pasionată de folclorul românesc.

Denisa Gog a mărturisit că pasiunea pentru muzica populară a fost moștenită din familie

Anul trecut, solista de muzică populară a fost invitată într-o emisiune de televiziune, la un post local din localitatea Dumbrăvița. Denisa Gog a declarat la vremrea respectivă că pasiunea pentru folclorul românesc este moștenită din familie.

„Arta dansului pentru mine a fost ceva insfulat de la părinţi, de la bunici. Tot neamul meu a fost de dansatori sau cântăreţi. La 14 ani am început în Ansamblul Timişul. De când mă ştiu, eram la dans. Mi s-a insuflat această plăcere. Am simţit nevoia să fac asta. Pe partea cu cântatul, am avut susţinere maximă şi merg înainte”, a declarat Denisa Gog în interviul de la Dumbrăviţa TV.

