O cățelușă eroină și-a salvat stăpâna de la moarte! Incredibil ce a putut să facă patrupedul

O cățelușă din Canada și-a salvat stăpâna de la moarte, după ce aceasta a leșinat pe stradă. Incredibil ce a putut să facă patrupedul.

Clover, cățelușa salvatoare

Clover, un ciobănesc de Maremma, a devenit o cățelușă eroină, după ce și-a salvat stăpâna de la moarte. Se pare că stăpâna a leșinat pe stradă, în timp ce își plimba patrupedul. În momentul în care și-a dat seama că ceva rău s-a întâmplat cu aceasta, Clover a scăpat din lesă și a început să alerge, pentru a cere ajutor.

Cățelușa a reușit să oprească o mașină pe stradă, punându-se pe mijlocul străzii. Dryden Oatway a văzut patrupedul și a oprit imediat pentru a vedea ce se întâmplă.

”A fost impresionant, câinele Clover mi-a blocat calea, m-a oprit din drum. S-a aşezat în mijlocul şoselei ca să oprească maşina. Aşa că am sunat la cea mai apropiată uşă cât am putut de repede. Am venit înapoi la ea şi am întors-o pe spate şi am încercat să îi ţin capul drept”, a declarat acesta.

Cățelușa Clover

Totodată, Clover nu s-a oprit aici. A mers în continuare după ajutoare, reușind să atragă atenția și altei persoane. La scurt timp, o ambulanță a sosit la fața locului și i-a acordat primul ajutor femeii. Stăpâna a declarat că se simte mult mai în siguranță acum, știind că are grijă de ea.

„Mă simt de zece ori mai în siguranţă. Ştiu că ea va fi acolo pentru mine” , a declarat stăpâna lui Clover.