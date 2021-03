O concurentă de la Burlacul a fost la un pas de moarte! Ce a pățit focoasa brunetă: „Riscam pur și simplu să mor...”

In articol:

Larisa Munteanu este una dintre concurentele emisiunii Burlacul și speră să îi câștige atenția lui Andi Constantin. Focoasa brunetă a povestit pentru un post de televiziune că s-a confurntat cu probleme mari din cauza silicoanelor. După ce a acuzat că are dureri foarte mari în zona sânilor, ea s-a dus să își facă mai multe investigații. Ceea ce a descoperit a șocat-o! Avea un implant mamar spart și 6 noduli pe sâni.

„Am început să am acum aproximativ 3 luni dureri foarte mari la sâni și am venit în România să-mi fac investigații. După ce am făcut investigațiile, am depistat că am un implant spart, cel stâng, iar cel drept era foarte deplasat. Pe lângă asta, am mai avut și 6 noduli sâni. Acum, cauza nu se știe. Mi s-a spus că mi s-au pus alte implanturi și m-am trezit cu altele. Când l-am scos, l-am scos și spart și... ”, a declarat Larisa Munteanu pentru un post de televiziune.

Larisa Munteanu și Andi Constantin, în primul episod Burlacul [Sursa foto: Captura Video]

Larisa Munteanu de la Burlacul, la un pas de moarte după ce i-au explodat silicoanele

Concurenta de la Burlacu l a povestit că risca să își piardă viața dacă nu se prezenta la medic din timp. Din cauza durerilor acute, Larisa Munteanu nu putea nici să își mai țină propria fetiță în brațe sau să gătească. Au fost momente cumplite pentru brunetă.

„Am descoperit la timp. Riscam pur și simplu să mor. Dacă tot lichidul ăsta, siliconul, se ducea în corpul meu și eu nu știam, nu mergeam să-mi fac analizele, pur și simplu... Mă durea în anumite momente. Dimineața și seara, mai ales în timp ce dormeam, mă durea foarte tare. Nu puteam să-mi mai ridic fetița în brațe și după asta mi-am dat seama, pentru că fetița mea voia în brațe și nu puteam să fac nimic, nici să fac mâncare, nici nimic. A trebuit să mă operez de urgență, să mi le schimb”, a mai adăugat concurenta.