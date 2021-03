Concurente Burlacul 2021! Cine sunt cele 15 de fete care au primit trandafirul de la Andi Constantin FOTO

In articol:

Concurente Burlacul 2021! Vezi cine sunt cele 15 de fete care au primit trandafirul de la Andi Constantin şi au trecut mai departe în competiţie.

25 de fete au apărut în prima ediţie a emisiunii Burlacul 2021, însă, Andi Constantin a ales doar 15 dintre fete, iar zece au plecat acasă.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Rodica Budurcă

Rodica are 24 de ani și este studentă la Medicină, dar este şi antreprenor. Tânăra are propria afacere, un salon de înfrumusețare. Rodica are deja o experiență de aproape zece ani în muncă.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Iulia Cazacu

Iulia Cazacu lucrează ca asistent manager și este îndrăgostită de tatuaje. Tânăra visează ca ea să fie mireasa lui Andi Constantin.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Andreea Stoica

Andreea Stoica vine din Munții Retezat și este convinsă că orice bărbat ar fi fericit să trăiască alături de ea în micul său sătuc natal. Pentru Andreea, bărbatul ideal este tandru, protector şi un bun confident. Tânăra șatenă a pășit plină de energie și parcă fără pic de emoții în fața lui Andi și i-a oferit un cadou extrem de neașteptat: pălincă!

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Georgeta Catrina

Georgeta Catrina este a doua concurentă care a primit trandafirul de la Andi Constantin și se bucură extrem de tare că a putut să-l impresioneze.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Mădălina Alexe

Mădălina Alexe a fost femeia care a făcut cea mai bună impresie în ochii lui Andi Constantin. Burlacul i-a oferit trandafirul tinerei domnișoare pentru a-i oferi o doză de încredere pentru că a văzut în ea o femeie interesantă, fiind prima care a primit trandafirul.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Bianca Bonef

Bianca, în vârstă de 20 de ani, este professional dominator și consideră că unii oameni o judecă pentru asta, astfel că uneori ezită să le spună. Cu toate acestea, bruneta din Galați își asumă job-ul pe care îl are și consideră că oricine poate face ceea ce își dorește, relatează a1.ro.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Oana Barbu

Oana Barbu este consultant financiar, care a avut parte de o întâlnire frumaosă alături de Andi. Aceasta i-a mărturisit Burlacului că este pasionată de sfera muzicală, dar și de fotbal.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Roxana Răpăilă

Roxana Răpăilă a venit plină de încredere în fața Burlacului. Aceasta s-a dus la întâlnirea cu Andi plină de dorința de a-l cunoaște cu adevărat, iar când discuția dintre cei doi s-a adâncit, fetele nu au mai avut răbdare și Larisa Munteanu a decis să întrerupă convorbirea, potrivit sursei citate.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Simona Bălăceanu

Simona Bălăceanu, în vârstă de 25 de ani, este kinetoterapeut și este pasionată de pictură. Tânăra brunetă a avut norocul de a fi prima femeie care s-a prezentat în faţa lui Andi Constantin.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Ana Bene

Ana Bene lucrează în industria frumuseții și este pregătită să începă drumul către inima Burlacului. Primul pas l-a trecut, urmează alții presărați de emoție.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Cristina Jașcu

Cristina se numără printre norocoasele care merg mai departe și care au reușit să îl impresioneze pe Andi Burlacul. Frumoasa brunetă trece mai departe în descoperirea iubirii alături de Andi Constantin.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Dominique Nuță

Dominique are 21 de ani, este din București. Fata își împarte timpul și pasiunea între cariera de model și cabinetul de avocatură.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Alexandra Mucea

Alexandra a venit tocmai din Londra special să-l întânească pe Andi. Blonda nu se consideră intimidată de nicio concurentă, ba chiar este extrem de încrezătoare că va ajunge la inima Burlacului.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Vanessa Țone

Vanessa Țone a forțat întâlnirea cu Burlacul și a fost a doua care a apărut în fața lui pentru întâlnirea mai profundă. Vanessa lucrează în industria frumuseții și speră să-l cucerească pe Burlac cu toate calitățile pe care le deține.

[Sursa foto: Facebook]

Concurente Burlacul 2021. Malinka Zina

Zina, alintată Malinka, are 26 de ani și este din Republica Moldova. Lucrează ca agent imobiliar, model, dar predă și lecții de limba rusă. La fel cum poate fi foarte feminină atunci când vrea, în timpul liber îi place să se plimbe cu motocicleta și pilotează avioane ușoare.

Andi Constantin, Burlacul 2021

Burlacul din 2021 este Andi Constantin, care în trecut a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii.

Andi Constantin are 29 de ani ani și este campion la fitness. Noul ”burlac” este plin de calități și se decrie ca fiind un om care iubește natura, animalele, dar și tot ce ține de motoare.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spune Andi Constantin.