„În zona pieptului mă doare” Alina Laufer, primele declarații după accidentul rutier. Ea și familia ei sunt în continuare în spital

In articol:

În urmă cu o zi, familia Laufer a avut parte de un eveniment nefericit după ce au fost implicați într-un accident rutier. În urma impactului, Ilan Laufer, soția sa și cei doi copii au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar acum Alina Laufer a oferit primele informații despre starea lor de sănătate.

Alina Laufer a mărturisit că fiul lor cel mic are piramida nazală fracturată, iar ea și pe soțul său au fost loviți puternic de centurile de siguranță. Cu toții trebuie să petreacă timp de 24 de ore în spital. Din fericire, se află în afara oricărui pericol, însă este necesar să se asigure de faptul că nu intervine niciun fel de complicație.

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident.”, a declarat Alina Laufer, conform Click.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Alertă în Prahova! Un bărbat a deschis focul asupra unui grup de persoane. Primele informații de la fața locului- stirileprotv.ro

Citește și: „Închideam ochii și visam” Care era cea mai mare dorință a lui Jorge în copilărie? Artistul a recunoscut abia acum lucrul la care a râvnit de mic

Cum s-a produs accidentul?

Ilan Laufer se afla în mașină alături de familia sa în Câmpina, județul Prahova, când a avut loc accidentul, fiind loviți de un alt șofer care nu s-a asigurat în momentul în care a efectuat virajul la stânga, pentru a intra în curtea casei sale.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani (I. Laufer), în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac din afara părții carosbile, ulterior, intrând în coliziune și cu autoturismul mai sus menționat condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani”, se

precizează în comunicatul Poliției.

Citește și: Niculina Stoican, totul despre duetul cu Ștefan Bănică Junior: "A fost foarte mișto, a fost ca o joacă". Cum au ajuns cei doi artiști împreună, pe scenă| EXCLUSIV