O familie din Italia, destrămată de coronavirus! Părinții au murit la scurt timp după fiul lor

Virusul ucigaș din China a pus capăt unei familii din Veneția, Italia. Întreaga familie a fost răpusă de noul coronavirus. Primul care s-a stins din viață a fost Ivan Bosso, în vârstă de 42 de ani. El a murit pe data de 1 ianuarie 2021, după ce s-a infectat cu COVID-19.

La scurt timp după această veste tristă, mama acestuia, Gina Smerghetto, în vârstă de 65 de ani, a murit.

Vestea morții Ginei Smerghetto a fost dată de preotul paroh din Malcontenta, Veneția, la înmormântare fiului său, Ivan. Cei prezenți erau constienți de starea gravă în care se afla femeia, însă nu se așteptau la o asemenea veste. „Gina nu știa despre moartea lui Ivan, dar poate că a simțit ea ceva",a declarat Elisa, soția lui Ivan. Ultimul din familie care a trecut în neființă a fost tatăl lui Ivan, Gianni, care a murit pe data de 19 ianuarie. Bărbatul era internat în spital cu probleme din cauza virusului încă de pe data de 11 decembrie, potrivit Repubblica.it.

Ivan Busso este primul care s-a stins din viață [Sursa foto: Facebook]

Declarațiile șocante ale primului pacient infectat cu tulpina de COVID-19 din Marea Britanie

O femeie de 27 de ani din județul Giurgiu este primul pacient din România infectat cu noua tulpină a coronavirusului , care provine din Marea Britanie. Femeia a făcut dezvăluiri șocante! Ea susține că nu a primit nicio dovadă care să ateste că a fost, într-adevăr, infectată cu noua tulpină.

„Nu mi s-a dovedit în acte, doar mi s-a confirmat. M-au sunat de la Matei Balș și mi-au spus că sunt purtătoare de tulpina nouă. Noi ne mai duceam la Matei Balș, de fiecare dată când aveam o problemă. Și am fost acolo special pentru testare, pentru că cea mică avea simptome gastrointestinale și tușea.

După testarea de acolo au trecut trei zile. Și după trei zile mi-au spus că au văzut modificări. Dar copila nu are tulpină, nici nu știu ce să zic… Are coronavirus , dar nu are noua tulpină, chiar dacă o alăptez, pentru că are doar zece luni”,a declarat femeia pentru un post de televiziune.