O femeie, declarată moartă de COVID-19 și incinerată, s-a întors singură acasă! Familia a avut un șoc

O familie din India a avut parte de șocul vieții! O femeie în vârstă de 55 de ani, care a fost declarată moartă de COVID-19 și incinerată în urmă cu două săptămâni, s-a întors acasă pe propriile picioare. Muktyala Girijamma a fost internată pe data de 12 mai.

La câteva zile distanță, soțul femeii a venit să o viziteze, însă nu a mai găsit-o pe patul de spital. Un medic de gardă l-a anunțat pe bărbat că soția lui a murit. În realitate, femeia a fost mutată la o altă secție a spitalului, după ce a dat semne că starea ei de sănătate se îmbunătățește.

Rudele femeii au ajuns la morgă, de unde au luat un cadavru asemănător al femeii în vârstă de 55 de ani. Doarece restricțiile impuse împiedică verificarea amănunțită a cadavrelor, familia a adus acasă un trup înfășurat complet în plastic. Potrivit ritualului din India, rudele femeii au incinerat cadavrul.

O femeie din India s-a întors acasă, după ce a fost declarată moartă de COVID-19[Sursa foto: PixaBay]

Femeia declarată moartă de COVID-19 s-a întors singură acasă

La două săptămână după ce a fost declaratp moartă și „trupul” ei a fost incinerat, Muktyala Girijamma s-a întors acasă. Spre surprinderea rudelor, feeia în vârstă de 55 de ani era în continuare în spital, unde a reușit să se vindece de coronavirus. Mai mult decât atât, femeia le-a reproșat rudelor sale că nu au venit să o ia de la spital.

„Unchiul meu a găsit un cadavru asemănător cu cel al soției sale. Un certificat de deces a fost eliberat și de autoritățile spitalului. Nu am putut verifica dacă e cadavrul ei, l-am luat acasă și am făcut ultimele ritualuri. Acum… nu știm de fapt pe cine am incinerat”, au declarat nepoții femeii.

