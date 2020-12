O femeie din Năvodari, anunțată de DSP că soțul ei a murit! Bărbatul se afla chiar lângă ea

O femeie din Năvodari, județul Constanța, a fost sunată de o angajată a Direcției de Sănătate Publică (DSP), care a anunțat-o că soțul ei infectat cu noul coronavirus s-a stins din viață. Șocul a fost unul mare pentru femeie doarece se afla chiar lângă soțul ei, care se simțea perfect sănătos. Reprezentanții DSP Constanța au avut o primă reacție în acest caz, susținând că cei doi soți au avut o reacție agresivă din punct de vedere verbal.

In articol:

„Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, contact direct al unei persoane infectate cu SARS-CoV-2 (soția acestuia), nu a pus la dispoziția DSP Constanța, toate datele de identificare și contact, în urma anchetei epidemiologice.

O angajată DSP Constanța a sunat-o pe soție pentru verificări suplimentare, văzând scris pe fișa de contact direct, cuvântul “deces”. În urma discuției purtate telefonic, soția bărbatului a afirmat că acesta este acasă și are o stare bună.

Angajata DSP și-a cerut scuze pentru neînțelegere și a explicat că a dorit să afle informații suplimentare despre persoana în cauză. Menționăm faptul că nu au fost operate în sistem date care să releve decesul bărbatului. Ulterior, cei doi soți, au sunat-o pe angajata DSP, apostrofând-o în repetate rânduri.

Citeste si: Se rupe legătura dintre Iohannis și PNL? Ce efecte poate avea desemnarea lui Cîțu - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Conducerea DSP Constanța face verificări și dacă se constată că angajata nu a respectat procedurile, aceasta va fi sancționată”, au declarat reprezentanții instituției.

DSP Constanța

Bărbatul declarat mort de DSP Constanța, prima reacție după gafa făcută: „Dacă eu eram internat, şi nu acasă?!”

Pentru a se asigura că bărbatul nu a fost declarat decedat, el a sunat înapoi la DSP. Cei doi soți susțin că s-au lovit de un comportament și un limbaj urât din partea angajaților, nu invers, cum au declarat reprezentanții DSP. (Citeste si: Document oficial! Când începe vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul profesorilor)

„După aflarea rezultatului, eu am fost cel care am făcut demersuri la DSP, să anunţ, să întreb de soţie. Noi am transmis şi 3 mailuri, după ce am constatat că la DSP nu răspund nimeni. Ne-am gândit că poate sunt ocupaţi, că sună multă lume… Am trimis mailuri, trebuia să aflăm cum procedează soţia cu concediul, fiind nevoită să stea acasă. Apoi, a intervenit telefonul prin care soţia era anunţată că sunt mort. Dacă eu eram internat, şi nu acasă?! Care ar fi fost reacţia ei?! Am sunat după aceea încontinuu, să anunţ că nu sunt mort, să mă asigur că nu mă trezesc cu surprize şi la Starea Civilă, să mă declare decedat. După multe insistenţe, mi-a răspuns o doamnă care ea a vorbit urât cu mine, nu invers, cum au transmis ei presei”, a explicat bărbatul.

Sursă: Focus Press