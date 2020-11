O fetiţă a fost refuzată să fie tratată de un spital pentru că mama ei lucrează ca asistentă şi intră în contact cu pacienţii infectaţi cu noul coronavirus

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

O fetiţă de 12 ani nu a fost primită la un spital din Anglia, deoarece mama ei este asistentă la un spital COVID şi intră în contact cu pacienţii infectaţi.

Tracy Shenton şi-a dus fiica la un consult medical după ce făcuse o programare în prealabil, dar i s-a transmis să rămână în maşină. Asistentei medicale i s-a comunicat că fetiţa ei nu poate să fie consultată deoarece aceasta a fost în contact cu persoane infectate cu noul coronavirus. Tracy le-a explicat cadrelor medicale că poartă echipament de protecţie complet la locul de muncă, dar fetiţa ei tot nu a fost primită şi consultată.

"Sunt atât de furioasă şi supărată. Mă simt inclusiv vinovată. A auzit conversația şi privirea ei s-a albit. Nu a putut fi consultată din cauza muncii mele şi mă simt vinovată. Ştiam că lucrez a doua zi şi nu voiam să mai merg la muncă să am grijă de alţi oameni ştiind că propriul meu copil nu este îngrijit. Nu vă pot spune cât de supărată sunt. Am așteptat în mașină vreo 15 minute și apoi m-au sunat și mi-au spus că am fost în contact cu pacienții cu Covid că nu-mi vor putea consulta fiica.Le-am spus că nu am simptome de Covid şi că am purtat echipament complet la locul de muncă în fiecare zi din februarie încoace. Mi-au spus că ei nu au echipament împotriva Covid şi nu o pot consulta pentru a nu avea contact cu ea. Am explicat că familia mea e astfel discriminată. Mi s-a spus că nu este cazul. Dar dacă soțul meu ar fi mers cu fetiţa la spital, programarea ar fi fost respectată, iar copilul ar fi fost consultat", a spus mama fetiţei.

Fata asistentei prezenta stări de leşin constante şi aştepta urgent un diagnostic, dar când a venit momentul să îl primească, spitalul a refuzat-o.

„Am stat acolo cinci ore cu riscul de a ne expune pe ea și pe mine la Covid. A fost văzută și au făcut niște teste, dar toate au fost normale, motiv pentru car eştiu că va fi un proces lung pentru a o putea diagnostica în condiţiile în care testele o arată sănătoasă, dar ea are stări de leşin” a adăugat mama.

Ce a declarat reprezentantul spitalului

Potrivit Mirror, Federația GP North Staffordshire și-a cerut scuze pentru modul în care au fost tratate atât mama, cât şi fiica sa la spital.

„Ne cerem scuze pentru serviciul oferit în această zi și îi mulțumim lui Tracy pentru că ne-a adus la cunoștință. Avem la dispoziție procese de screening pentru pacienți, dar le ținem sub control permanent, astfel încât să continuăm să îmbunătățim lucrurile și să oferim un serviciu de calitate și sigur pentru toți pacienții. Am făcut modificări ca urmare a acestui fapt și am sfătuit echipa de recepție în consecință, astfel încât acest scenariu să nu se repete. Am dori să discutăm acest caz pentru a ne asigura că învățăm o lecție și ne cerem scuze personal pentru experiența de care au beneficiat atât mama, cât şi fiica sa. De asemenea, am dori să le mulțumim ei și colegilor ei din spital pentru munca fantastică pe care au făcut-o pentru îngrijirea pacienților infectaţi cu Sars-Cov 2 în perioada pandemiei.” a declarat un purtător de cuvânt al spitalului.

