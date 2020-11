O ispită celebră, reacție la postarile Oanei Zăvoranu! Replică acidă după atacurile vedetei la adresa influencerilor

Nicoleta Dragne a fost ispita la Insula Iubirii

Mai exact, în ultima vreme, Oana Zăvoranu a reînceput războiul cu o parte dintre influencerii din mediul online din România, atacurile acesteia fiind, adeseori, extrem de dure și fără să țină seama de limitele unor dezbateri teoretice, atacurile la persoană fiind (prea) dese.

In articol:

Citeste si: Oana Roman a amenințat că o va da în judecată pe Oana Zăvoranu. Ce a declarat vedeta

Citeste si: Valentina Pelinel, noua „victimă” a Oanei Zăvoranu! Cuvinte dure la adresa soției lui Cristi Borcea: „Ce d***u aștepți tu, amărâto? Trenul de Buzău?”

Doar că, spre surpriza tuturor, cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă a fost extrem de discretă, cea care s-a arătat extrem de deranjată de comportamentul Oanei Zăvoranu a fost fosta ispită Nicoleta Dragne. Devenită mămică alături de fostul soț al Mădălinei Pamfile, timișoreanul Bruno, Nicoleta Dragne a renunțat la discreție și a intervenit cu câteva declarații tari la adresa Oanei Zăvoranu.

Citeste si: Dr. Mihai Craiu, vestea care ne bagă în depresie. E vorba despre Crăciun, copii și COVID - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

”Am văzut anumite postări ale unor persoane, sunt de râsu-plânsul! Trebuie să te plictisești grav ca să faci așa ceva, dar ce mi se pare mie cel mai frapant, nu că se plictisește, sunt oamenii. Oamenii cum încurajează răutatea. Îmi trimisese o fată că x-lică se ia de influenceri, credea că am vreo problemă cu influencerii. Dar eu nu am o problemă cu influencerii, eu am o problemă cu cei care mint, este o chestie total diferită. Că ești influencer și primești bani ca să faci reclamă unei firme, este dreptul tău, că muncești pentru asta și nu am o problemă cu asta, am o problemă cu oamenii care recomandă niște produce pe care nu le folosesc.

Nicoleta Dragne, una dintre cele mai senzuale femei din showbiz-ul romanesc

Mă uitam că persoana respectivă (face referire la Oana Zăvoranu, n. red.) posta pe story mesaje de la oameni și le terfelea pe influencerele acestea, le făcea ”mocangiste” și așa mai departe. Îi trimisese cineva un mesaj despre Ceușean, că se drogează, că face... Nu poți să postezi un asemenea mesaj fără ca tu să știi dacă e adevărat sau nu doar pentru că ți-a trimis cineva ceva. Poate e unul care a vrut să o ardă și nu a putut și inventează chestii! Cum poți să arunci cu ceva într-un om și să faci asta? Că, până la urmă, Alina este un om care muncește. Pe partea ei. Unii merg la bancă, alții fac online. Mie nu mi se pare simplă treaba, nu e ușor. Mai ales când ai și copil, chiar dacă ai ajutor. Chiar dacă ai ajutor, te trezești noaptea, îi dai să mănânce, nu ai niciun chef să te trezești de dimineață, să îți faci bucle, să stai pe story, sunt multe chestii din astea... ȘI ea le face, și le face chiar mișto. Mi-ar plăcea să am energia ei, dar uite că nu pot”, a spus Nicoleta Dragne.

Oana Zavoranu, scandal cu influencerii

Mai mult, a recunoscut fosta ispită, comportamentul Oanei Zăvoranu față de Adelina Pestrițu a deranjat-o la fel de tare, cu atât mai mult cu cât fosta prezentatoare TV, devneită unul dintre cei mai influenți oameni din online-ul românesc, a evoluat enorm. ”Sau ce spunea despre Pestrițu. Că a fost o dansatoare pe cuburi, în Ibiza. Pentru mine Adelina Pestrițu este exemplul real că poți să avansezi în viață, că poți să îți depășești nivelul, că nu trebuie să rămâi o dansatoare. Dacă ai șansa și poți să ajungi mai sus, bravo!”, a mai spus Nicoleta Dragne.

Nicoleta Dragne a născut un băiețel

Fosta ispită, una dintre cele mai senzuale prezențe ale micului ecran, a născut, în această vară, un băiețel pe care l-a botezat Vladimir. Tatăl copilului frumoasei Nicoleta Dragne este Bruno, fostul soț al Mădălinei Pamfile. Nicileta Dragne și Bruno au fost extrem de discreți cu privire la relația lor, cei doi, practic, asumându-și povestea lor de iubire abia când s-a aflat că fosta ispită era însărcinată și urma să devină mama unui băiețel.