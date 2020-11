Oana Zăvoranu, atac la baionetă la surorile Gabor! Le-a făcut praf în câteva cuvinte

Oana Zavoranu le-a facut praf pe surorile Gabor

După ce le-a tocat mărunt pe Cristina Ich, pe Oana Roman și pe alte vedete din online, Oana Zăvoranu le-a luat la ochi pe surorile Gabor, Monica și Ramona, una stabilită în Statele Unite, iar cealaltă în Dubai.

Mai exact, Oana Zăvoranu a provocat pe contul ei de socializare o discuție despre vedetele de pe Instagram, iar majoritatea personajelor despre care a fost întrebată de fanii ei au scăpat cu o vorbă bună la adresa lor. Iar Monica și Ramona Gabor nu s-au numărat printre favoritele Zăvorancei, Oana făcându-le pe amândouă cu ou și cu oțet. ”Uită-te la ea și zi-mi ce să cred de găina asta? Fața o recomandă cel mai bine și alura ”impunătoare”. Cică este o business woman, are o grămadă de chestii, trestii, socoteli prin Dubai și ea și cocostârca aialaltă de sor`sa. Dar le-a puricat presa pe ambele și sunt doar cu domni generoși după ele și mare fomiță în glandă. Ce să vezi, nici urmă de afaceri, băi, nene! Vă vine să credeți? Eu sunt ”șocată” la aflarea acestor vești. Lăsați afacerile că sunteți în faliment și concentrați-vă pe ce știți voi cel mai bine. Harfele voastre obosite mai țin doar la alea de la grădi”, a spus Oana Zăvoranu despre Ramona Gabor. Culmea este însă că, acum câteva zile, Ramona Gabor, ajutată de Bianca Drăgușanu – una dintre vedetele simpatizate de Oana Zăvoranu care, deși îi reproșează multele operații estetice, o și admiră – și-a lansat un parfum care, într-un fel, îl concurează pe cel al Oanei Zăvoranu.

Ramona Gabor s-a mutat in insoritul Dubai

Iar când vine vorba de Monica Gabor, Zăvoranca este și mai dură. ”Despre una pe care am dat-o afară din ”casă” (Oana Zăvoranu a dat-o afară din platou, acum câțiva ani, pe Monica Gabor, pe atunci Columbeanu, n. red.) cam ce părere să am? Că actualmente este zero barat, iar în trecut a fost ca o molimă care a infestat creierele a zeci de mii de fete a căror univers era să se mărite cu unul mai bătrân și cu bani... Râdem, glumim, dar genul ăsta de influensără spală pe creier generații care rămân virusate de niște nulități pe viață, că au senzația că doar așa, ca o lipitoare, poți trăi. Acum, când Irinel e la pământ, unde e? O arde pe opulență cocostârcul, pe modelul găinii de sor`sa”, a spus Oana Zăvoranu despre Monica Gabor.

Ramona si Monica Gabor sunt rasfatate de soarta

Oana Zăvoranu, război cu divele din showbiz-ul românesc

Răzvoiul dintre Oana Zăvoranu și divele din showbiz-ul românesc durează de mai multă vreme, iar cuvintele cu care le caracterizează pe multe dintre acestea nu sunt deloc amabile. ”Aţi observat ceva? Cu cât sunt mai urâte sau sărace de mici, acasă la ele, toate aceste designeriţe închipuite, vloghiste, mocangiste, pupincuriste şi influencere au tendinţa de a oripila. Sunt numai peruci peste peruci, buze de raţă, rujuri stridente, glet pe faţă, gene false tip păianjen, ţâ%e de pornoiste, talie subţire (yac!) care să fie în total dezacord cu soldurile mari şi late de vădană şi fundul la fel de diform ca şi creierele lor. (...) Pe scurt: sunteţi toate nişte ţoape pârlite şi kitch-iste, nişte urâte, care nu aveţi nimic natural. Nici măcar un neuron! Că şi pe ăla l-aţi da cu fond de ten. Şi mai aveţi tupeul împuţit să vă autoproclamaţi ”trend-setteri”, ”influencere”, ”fashin-icon” sau ”designer”? Vai, steaua voastră de travestite urâte şi coclite”, a postat Oana Zăvoranu, acum ceva vreme, pe contul ei de socializare.