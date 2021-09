O mai țineți minte pe Monica de la trupa Candy? S-a mutat cu văduva impresarului Lucian Ionescu și își câștigă cu greu existența: "Ți se rupe inima..."

In articol:

Trupa Candy, formată din Giulia, Selena și Monica, a făcut furori în ani 2000. Timpul a trecut, iar în spatele au rămas doar amintirile din concerte, dar și piesele de succes.

În urmă cu ceva ani, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Monica ar fi avut un copil cu Lucian Ionescu.

Cu doar câteva luni înainte să nască, artista a fost părăsită de impresar, iar acesta a mers și s-a căsătorit cu o altă persoană.

Din iubirea dintre Jeanine și Lucian Ionescu a luat naștere o fetiță. Însă, din păcate, impresarul nu s-a putut bucura prea mult, întrucât la puțin timp s-a stins din viață.

Citeste si: Lucian Ionescu avea un copil legitim cu o vedetă de la noi. Văduva lui a dezvăluit tot!

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

La momentul actual, Monica și Jeanine s-au mutat împreună în aceeași casă. Totuși, artistei i-a fost extrem de greu, așa că a trebuit să se reprofileze.

”Ne este foarte greu, nu am pensie de urmaș, căci Lucian nu era pensionar, firma de impresariat este pe minus de anul trecut. Am absolvit Facultatea de Filologie, secția Română-Franceză, dar nu pot preda, nu pot da meditații, pentru că nu am lucrat în învățământ și nu am voi. Am casă, firmă și mașină luate în rate, ajung, în total, lunar, la aproape 5.500 de lei. De unde să iau acești bani? Importantă este casa, am rată de 1.700 de lei lunar, încă 30 de ani. Încercăm să amânăm câteva rate, dar nu am găsit înțelegere la bănci. În plus, ne-a venit și o plată la lumină, de 4.000 de lei, nu știu de unde este atât de mare, este peste puterile noastre totul”, a spus Jeanine pentru impact.ro.

Totodată, Jeanine își dorește să își găsească și ea un loc de muncă.

”Monica și-a găsit recent un loc de muncă, iar eu am rămas acasă, ca să am grijă de fiul ei și al lui Lucian, dar și de fiica mea, Alexandra, care suferă din naștere de o boală autoimună, cântărind doar 40 de kilograme, la 17 ani. Monica s-a angajat recent, lucrează ca secretară la o firmă, unde primește un salariu de 2.500 de lei, câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta. Banii sunt foarte buni, ne ajung pentru mâncare și pentru utilități, dar pentru ratele la bănci și pentru alte restanțe nu știu de unde vom mai face rost!”, a mai declarat Jeanine Ionescu.

Jeanine Ionescu, declarații despre relația Monicăi cu Lucian Ionescu

Jeanine Ionescu a mai declarat faptul că Lucian și Monica au împreună un băiețel, pe Matei, pe care îl iubește ca pe propriul copil.

”Lucian și Monica au un fiu, pe Matei, care înseamnă dar de la Dumnezeu, îl iubesc ca pe copilul meu, l-am crescut. Cu Monica am făcut pace de mult timp, este un om tare bun. Eu, Lucian și Monica am trăit împreună, timp de 9 ani, în aceeași casă. Lucian a vrut ca băiatul lui să aibă și tată și mamă. Fiul lor îi duce dorul lui Lucian. Vorbește cu papagalul pe care i l-am luat, crede că e reîncarnarea tatălui său. Orice vrea să facă îi spune papagalului. Ți se rupe inima, când îl vezi, îl adoră pe Lucian, dormea la spatele lui. Seara spuneau împreună rugăciuni”, a mai mărturisit Jeanine Ionescu.