Copila de 14 ani O poveste terifiantă s-a derulat sub ochii unei mame. Fiica ei era „într-o relație” cu un bărbat în vârstă de 50 de ani. La doar 14 ani, fetiței i-a fost permisă relație, bărbatul locuind în casă cu cele două! Bineînțeles, mama trebuia să câștige ceva de pe urma exploatării fiicei sale: cadourile scumpe de la bărbat și apartementul nou în care locuiau au fost destule pentru ca mama să fie de acord cu această „relație”. Din mărturia tatălui reiese faptul că acesta a aflat ce se derula în familia lui abia după ce s-a întors din Germania. Tatăl fetei: I-o cumpărat şi cercei şi lănţisor. Eu am aflat de toate după ce m-am întors din Germania. Bunica fetei: O zis că ea s-a îndrăgostit de el. O fată de 14 ani să se îndrăgostească de unul de 50 de ani, vă daţi seama? Vecin: I-o cumpărat haine de 62 de milioane de lei vechi într-o zi. Citeste si: „Pistruiatul” face primele dezvăluiri despre cariera sa. Cum a ajuns să joace în film? - evz.ro Ca orice prădător sexual, omul a manipulat-o atât pe mamă, cât și pe copilă. Le-a cumpărat cadou după cadou și le promitea că viața lor va fi din ce în ce mai bună. La doar 14 ani, minora nu are discernământ deplin pentru a decide ce este bine și ce este rău, tocmai de aceea părinții sau tutorii legali fiind responsabili de cei mici. Se pare că mama nu avea niciun fel de sentiment maternal, aproape „prostituând-o” pe fata ei în schimbul unei vieți mai bune.

Fiind un fost impresar, bărbatul în vârstă de 50 de ani cunoștea și avea relații cu fel de fel de vedete, folosind aceste cunoștiințe pentru a atrage fete minore. Pe copila de 14 ani dus-o la concertul lui Smiley!

Tatăl fetei: Am bănuit mai de mult. Am spus că o spus lucruri necurate când o fost aici, o fost pe la şcoală pe la fată, o umblat pe acolo, a fost pe la domnul director.

Vecin: Merge cu el, dar nici măcar nu se pupă. Eu bănuiam că trăieşte cu ea.

Iniţial, când a aflat, mama fetei s-a înfuriat.

Vecin: Când a venit acasă, a fost un scandal monstruos.

Tatăl fetei: Am depus plângerea. Am fost plecat în Germania. Nu am știut nimic până m-am întors și le-am aflat pe toate pe parcurs, au fost declarațiile tatălui, citat de jurnaliștii observatornews.ro.

După ce tatăl a depus plângerea, oficialii au primit mandat judecătoresc pentru montarea camerelor de supraveghere în apartamentul celor 3. După doar două săptămâni, procurorii aveau destule dovezi pentru a-și construi cazul.

Camerele de filmat au suprins raporturile sexuale întreținute de micuță şi bărbatul de 50 de ani.

Bărbatul lipsit de scrupule va fi judecat pentru act sexual cu un minor în formă continuată. Şi mama copilei este judecată, însă sub control judiciar, pentru complicitate. Agresorul este în arest încă de anul trecut.

Copila a fost luată inițial de Protecţia Copilului şi plasată în grija mătuşii, unde a locuit doar două luni, însă acum trăiește din nou cu mama ei.

„Fata doreşte să stea cu mama în continuare? Doreşte, clar, că este familia ei. Psihologul constată că s-a prelucrat din abuz şi s-a delimitat de abuzator şi fata e mult mai puternică, poate să ia decizii, i-a crescut autonomia.”, declara Alina Chiorean, DGASPC Cluj.