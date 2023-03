"O normalitate firească" Ce se întâmplă în viața Oanei Mizil, la câteva luni de la despărțirea de Marian Vanghelie. A suferit o transformare totală: "Oamenii întorc capul după mine"

In articol:

Oana Mizil și Marian Vanghelia au decis să meargă pe drumuri separate după mai bine de 10 ani de relație. Cei doi au împreună un copil de aproape 8 ani, iar despărțirea a fost pe cale amiabilă.

Oana Mizil, schimbare radicală, după despărțirea de Marian Vanghelie

Femeia de afaceri a trecut printr-o perioadă stresantă și obositoare, însă se bucură de noua schimbare, fiind complet diferită de când a rămas o femeie singură.

Oana Mizil s-a transformat complet de la separarea de politician. Femeia de afaceri a slăbit considerabil și mărturisește că oamenii sunt șocați de schimbarea sa. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie susține că și-a recăpătat viața și se simte cu mult mai bine acum, mai ales că a ajuns la greutatea ideală.

„ Acum am 53 de kg și nu mă mai recunoaște nimeni. Ieri m-am întâlnit cu prietenele mele după mult timp și când m-au văzut au rămas șocate.(n.r.: râde). Greutatea aceasta nu am mai avut-o de șase ani. Momentan nu mi-am schimbat garderoba sunt foarte norocoasă că eu aveam o garderobă superbă dinainte, multe haine pe care le cumpărasem înainte să rămân gravidă le aveam cu etichete. Am revenit din nou la 38-40 ca măsură. Pot să spun că mi-am recăpătat viața”, a mărturisit Oana Mizil, pentru click.ro.

Oana Mizil, despre o nouă relație

Femeia de afaceri nu ia în calcul să își refacă viața amoroasă deocamdată, cu toate că oamenii întorc capul după ea pe stradă și primește complimente.

Vedeta vrea să lase lucrurile să vină de la sine și se încrede în Dumnezeu, că ceva bun îi este rezervat și ei.

Oana Mizil se consideră un om bun, iar acesta, spune ea, este și motivul pentru care cei din jurul ei se comportă frumos cu ea și o respectă.

„ Din păcate nu am timp să observ, da, există astfel de complimente. Știi, cu sufletul încă nu pot să dau atenție. Sunt o persoană cunoscută, eu dacă mă duc în piață, la Obor, oamenii întorc capul după mine, dar fac asta pentru că eu, cred sau îmi place să cred, că am fost un om bun, un om de caracter, un om modest și atunci eu mă bucur că după atâția ani, încă mă cunosc și mă apreciază, și mă respectă, mă salută și uneori plec ba cu un măr, ba cu o roșie. Toată lumea vrea să îmi ofere câte ceva. Eu așa am fost crescută, cu modestie, normalitate.

Eu las lucrurile să curgă. Eu sunt un om extrem de credincios, un om care merge pe calea Bunului Dumnezeu și las lucrurile în viața mea în acest moment să curgă într-o normalitate firească. Ce va fi, va fi, și ce ne este scris numai Dumnezeu știe!”, a mai spus Oana Mizil.

