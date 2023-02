Oana Mizil dă cărțile pe față, după ce Marian Vanghelie a fost surprins în compania unei alte femei. Mai există sau nu șanse de împăcare între ei? "Doar Dumnezeu știe"

In articol:

Au trecut câteva luni bune de când Oana Mizil și Marian Vanghelie au decis să pună punct relației pe care o aveau de 11 ani și să meargă pe drumuri diferite. Totuși, cei doi au continuat să păstreze legătura, iar acum se înțeleg mai bine ca oricând.

Ba mai mult, se pare că femeia chiar îi ia apărarea fostului ei partener, după ce acesta a fost surprins luând masa cu o tânără, la un restaurant din Capitală. Iată ce a declarat Oana Mizil despre imaginile cu Marian Vanghelie, dar și ce dezvăluiri a făcut despre relația pe care o are în prezent cu tatăl fiicei sale.

Oana Mizil și Marian Vanghelie se înțeleg mai bine ca oricând după despărțire

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit în luna noiembrie a anului trecut, după 11 ani de iubire. Chiar dacă în urma separării nu le-a fost deloc ușor, cei doi au decis să păstreze o relație apropiată și bazată pe respect, de dragul fiicei lor. Acum, Oana Mizil mărturisește că se înțelege mai bine ca oricând cu fostul edil, cu care ține legătura în permanență.

Ba mai mult, nu exclude total posibilitatea unei împăcări: "Suntem bine, și eu și fetița. Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon despre fetiță. Vorbim mai des decât înainte și ne înțelegem mai bine. Nu știu dacă o să ne mai împăcăm, asta doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Eu sunt bine așa cum sunt. Tocmai ce am venit dintr-o vacanță, de câteva zile. Am fost cu fata în Italia, am fost puțin și la schi. Ne este bine așa. În orice caz, suntem mult mai liniștite.", a declarat Oana Mizil, pentru click.ro.

Oana Mizil și Marian Vanghelie, alături de fetița lor [Sursa foto: Facebook]

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a vorbit și despre imaginile cu bărbatul, luând masa alături de o altă femeie, făcute publice de cancan.ro. Oana Mizil i-a luat apărarea acestuia și a dezvăluit că o cunoaște pe blonda misterioasă cu care a fost surprins tatăl fetiței sale. Ea a ținut să sublinieze că întâlnirea a fost una de afaceri: "Despre acele imagini care au apărut cu Marian pot să spun că o cunosc pe acea doamnă. Au avut doar o întâlnire de lucru, nu este problemă.", a dezvăluit Oana Mizil, pentru click.ro.

Oana Mizil [Sursa foto: Captură video]