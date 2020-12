O prezentatoare Tv este în culmea fericirii. A dat tuturor vestea cea mare!

O cunoscută prezentatoare TV de la Antene este mai fericită ca niciodată!

In articol:

Bucurie mare în familia unei celebre prezentatoare TV de la Antene. Olga Popa este în culmea fericirii, după ce a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Vedeta Tv trăiește emoții intense și a ținut să se bucure alături de cei care o urmăresc. Aceasta a transmis un mesaj emoționant, pe contul ei de Instagram, acolo unde internauții i-au transmis cele mai frumoase mesaje.

Olga a postat și o serie de fotografii, făcute cu burtica de gravidă. „Și pentru că nervii întinși la maximum și mediul toxic de lucru nu sunt bune pentru tine,aleg să nu te las să te dezvolți în această lume defectă și cu multe probleme,așa că voi lua o pauză de la tot ce înseamnă zâmbetele false din spatele ecranului tv și de la stresul care mie îmi provoca prea multe crampe dureroase iar ție, ghimizdrocule,îți luau din confort. Și după scurta povestioară la care urmează partea a doua,cu detalii pe care știu că vreți să le auziți din spatele ușilor închise ale televiziunii,provocarea mea pentru voi este să scrieți în comentariu dacă este fată 💝sau băiat💙” a scris prezentatoarea.

Olga Popa[Sursa foto: Instagram]

Olga Popa trăiește sentimente de nedescris

Viitoarea mămică este mai emoționată ca niciodată. Tânăra așteaptă primul copil, iar după cum a spus chiar ea, sarcina a venit ca o salvare din lumea în care rămânea fără aer în fiecare zi.

„Am vrut să amân cât mai mult acest moment pentru a mă obișnui eu cu ideea și apoi să fac față tuturor gândurilor voastre.Mulți nici nu ați fi sesizat că mai curând decât vă așteptați o să mai cunoașteți pe cineva! Începutul a fost demn de o drama queen, dar ce e important și am realizat între timp este că a venit salvarea mea din lumea care zi de zi mă lăsa fără aer. Acum am să vă spun ceva mai interesant!A apărut un nou suflet în viața mea,care,deși nu am vrut să recunosc,are nevoie de toată atenția mea. Dintr-o dată,a dispărut orice înainte era aparent atât de important și pentru care mi-aș fi dat și sufletul doar să știu că am făcut totul să fie bine,de cele mai multe ori pentru alții,nu pentru mine”, a mai scris Olga Popa, pe Instagram.