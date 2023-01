„O să plâng de dor” Gina Pistol, vestea cu care a surprins pe toată lumea! Blondina a anunțat că pleacă, dar fără fiica ei: „Sunt doar eu”

In articol:

Gina Pistol și Simely sunt pasionați de călătorii, așa că nu e de mirare că aceștia pleacă din țară ori de câte ori au câteva zile libere.

După ce fiica lor, Josephine, a venit pe lume, cele două vedete nu au renunțat la obiceiul lor, ci au continuat să viziteze cât mai multe țări, alături de micuța lor.

Gina Pistol și Smiley, vacanță în doi

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din țara noastră. Chiar dacă de ceva timp au devenit părinți, aceștia au grijă să mențină vie flacăra iubirii lor.

De fiecare dată când programul le permite acest lucru, cei doi se asigură că petrec timp de calitate împreună și că se bucură de momente de calitate.

Astfel, la scurt timp după ce s-au întors din destinația de vacanță în care s-au bucurat de clipe unice alături de fiica lor, cuplul de vedete a decis să plece într-o escapadă romantică.

De această dată, Gina și Smiley călătoresc singuri. Aceștia au lăsat-o pe micuța lor acasă, pentru a se bucura de câteva zile în cuplu.

Chiar dacă este extrem de fericită că urmează să aibă parte de o escapadă alături de alesul inimii sale, Gina are totuși inima tristă, pentru că deja îi

lipsește prezența fiicei sale, așa cum a mărturisit chiar ea pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV s-a obișnuit să o aibă mereu în preajma sa pe Josephine, așa că micuța îi lipsește Ginei în fiecare clipă în care aceasta se află la distanță.

„După o vacanță în trei, urmează o „mini vacanță” în doi @smiley_omul. De când am ajuns în aeroport tot am senzația că îmi lipsește ceva. COPILUL! Mă simt ciudat că am mâinile libere. Nici nu mai știu ce să fac cu ele. Sunt doar cu ele. Pe cât punem pariu că o să plâng, de dor, în următoarele 2-3 ore?”, a scris Gina Pistol, pe InstaStory.

