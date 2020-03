Epidemia de coronavirus a pus stăpânire pe Europa în ultima lună! După Italia, țara în care turismul era în floare, și Spania este afectată de COVID-19, astfel că oamenii s-au baricadat în case, iar în localitățile în care, în trecut, nu mai aveai loc să arunci un ban, acum, este totul pustiu! Localnicii au renunțat la ieșiri, merg doar la cumpărături, iar străinii încearcă să ia primul avion spre casă! Citeste si: Decizia radicala luata de Bogdan Mocanu si Andra Volos in plina criza de coronavirus!

Costin Gheorghe, dezvăluiri uluitoare din Marbella! ”Am mai găsit două mere și un singur pui pe rafturi, nimic altceva de mâncare”

Într-o astfel de situație se afla ieri și Costin Gheorghe, faimosul care a avut o evoluție excelentă la EXATLON în cel de al treilea sezon pierzând greu abia în semifinale. Fostul fotbalist era de mai bine de trei săptămâni în Marbella, pentru o campanie de promovare a unor băuturi speciale.a declarat fratele Elenei Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Costin Gheorghe a rămas șocat și la aeroport! ”Parcă este sfârșitul lumii!”

Câteva ore mai târziu, Costin Gheorghe avea să fie șocat de felul în care arăta aeroportul din Malaga! ”Nu îmi vine să cred, parcă este sfârșitul lumii! Este full, atâta lume, nu am văzut în viața mea. Din fericire, nu este disperare, majoritatea au măști, mai mare pare a fi agitația decât pericolul. Totuși, e bine să fim prevăzători”, a comentat faimosul de la EXATLON.

Costin Gheorghe, dezvăluiri din Spania legate de epidemia coronavirus! Ce decizie a luat și el la revenirea în țară! ”Intru în carantină”

Costin Gheorghe a făcutu o de dezvăluiri din Spania legate de epidemia coronavirus, dar a spus și ce decizia va lua la Aeroportul Otopeni! ”Toți cetățenii care vin pe teritoriul României dau două declarații pe propria răspundere, cum că au ajuns acasă, apoi 14 zile trebuie să intre în carantină și să specifice clar în foaie domiciliul în care voi fi ”cantonați”. Am înțeles că la 2-3 zile, se vor face și controale de către organele abilitate, să vadă cum sunt condițiile și dacă ne conformăm. Eu nu vin din zona roșie, cum este Madridul, la Marbella au fost doar-două trei cazuri, însă, cu toate acestea, mă autoizolez într-un apartament cu regim hotelier. Voi respecta legea două săptămâni, așa cum se cuvine, și să ne vedem sănătoși. Nu am nimic, vreo problemă de sănătate sau vreun simptom, Doamne ferește, dar am decis să fac acest lucru. Am părinți, am bunici acasă... Tot ce se întâmplă este benefic pentru noi, voi intra în carantină”, a declarat Costin Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro