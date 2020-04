In articol:

Într-o fracțiune de secunda viața Amanda Furner avea să se schimbe radical.

Amanda Furner, însărcinată în ultimul trimestru cu cel de-al patrulea copil, a asistat la moartea Charlotte Smithers, fetița sa în vârstă de 3 ani.

Tragicul accident s-a produs într-o zi de octombrie, după ce Amanda s-a întors acasă din parc. Tragedia s-ar fi produs din cauza unei erori la frâna de mână a mașinii.

O tânăra mamă și-a omorât accidental fetița de doar 3 ani

„Cand am ajuns la masina, toti copiii se pregateau sa se urce, mai putin ea. Ma astepta sa o ridic si sa o asez eu pe bancheta. Inainte de asta, am deschis portiera pe locul soferului pentru a porni aerul conditionat”, a declarat Amanda pentru Daily Mail.

Mașina a luat-o la vale și a trecut peste micuța Charlotte.

„Stiu sigur ca masina era in parcare si avea frana de mana trasa. Ceva s-a intamplat cand am deschis portiera la mine, sa pornesc aerul conditionat. Nu imi mai aduc aminte prea multe din acel moment, insa cativa martori mi-au spus ca urlam dupa ajutor, in timp ce incercam sa imi salvez copilul”.

„A fost cea mai cumplita zi din viata mea. Vreau ca oamenii sa inteleaga faptul ca nu eu am facut-o. Imi luasem toate masurile de siguranta. Copiii sunt viata mea. Charlotte era atat de zambitoare, tuturor le era drag de ea.

Stiu ca nu imi voi reveni niciodata in totalitate, insa vreau sa imi gasesc puterea sa imi revin. De dragul copiilor mei, mai ales ca bebelusul meu nou nascut are nevoie de mine. Cu toate astea, imi e greu sa ma intorc acum acasa.”, mai spune femeia.