Oana Ioniță, în stare gravă la spital! Fosta „bebelușă” a fost operată de urgență: „M-am aruncat pur și simplu”

Oana Ioniță trece prin clipe grele din cauza unor probleme de sănătate. Vedeta a mers de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală.

Dansatoarea a ajuns să aibă dureri îngrozitoare din cauza unei rupturi de menisc, așa că nu a mai putut să amâne și a venit la unitatea medicală.

Oana Ioniță a fost operată la picior din cauza unei fracturi. [Sursa foto: Facebook ]

Cât va dura recuperarea Oanei Ioniță

Oana Ioniță s-a accidentat în timp ce făcea ce adoră cel mai mult, și anume să danseze. Vedeta spune că s-a ales cu ruptura după ce a participat la o ședință foto.

„Mă bucur că am luat hotărârea asta. De multe ori este bine să faci operația când e cazul pentru că, cu cât stăteam mai mult, cu atât se amplifica situația. Din păcate, meniscul este o zonă cartilaginoasă care nu se reface și se poate întâmpla să fie din ce în ce mai rău și toți cei care au probleme la menisc de gradul unu, de gradul doi, de gradul trei, cea mai avansată clar vor ajunge la un moment dat să se opereze.”, a declarat Oana Ioniță pentru un poste de televiziune.

În ceea ce privește recuperarea, pentru ca aceasta să se întâmple cât mai repede, vedeta trebuie să facă o serie de exerciții în momentul în care va

fi externată.

„Trebuie să fac niște exerciții destul de simple. Aseară nu prea am dormit pentru că nu prea îmi găsesc poziția, e imposibil să dorm cu burta în sus, nu am cum. Am dormit vreo două ore, dar sper că o să fie bine și că o să dansez curând, asta e important. Zece zile nu am voie să îndoi piciorul și să îl pun jos.”, a mai spus vedeta.

Chiar dacă ruptura de menisc este foarte dureroasă, nu este prima dată când Oana trece prin așa ceva. Vedeta a mai avut un accident similar cu ceva timp în urmă, în timp ce era la Operă.

„Am făcut niște căderi pe vârfuri întoarse și soțul chiar îmi zicea la un moment dat: mai uite-te și tu în buletin. Am făcut niște poze cu niște voaluri în spate și voiam să fie expresive și pentru asta m-am lăsat pe vârfuri... Nu făceam ca un exercițiu. Eu m-am aruncat pur și simplu, pe jos era ciment și nu m-am gândit, că adrenalina era din plin și, pe moment, nu am simțit. În seara respectivă nu am putut să mai mișc deloc piciorul. La operație nu m-a durut atât de tare cum m-a durut atunci când mi l-am rupt. Se umflă, te doare, sunt niște dureri îngrozitoare.”, a mai declarat vedeta.