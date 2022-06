Oana Lis a aflat că mai are un frate! A luat o decizie radicală, după ce l-a găsit pe Facebook: „Ca-n filme… surprize, surprize”

In articol:

Oana Lis este o adevărată apariție și spunem asta pentru că optimismul și starea ei de bine, cu care îi molipsește pe toți, sunt greu de trecut cu vederea. Cu toate acestea, puțină lume știe trecutul dureros pe care îl ascunde în spatele zâmbetului până la urechi.

Se pare că nu se poate lăuda ca a avut o copilărie pe care o merita, căci scandalurile și bătăile erau la ordinea zilei, iar vinovat pentru ele era chiar tatăl ei, Petre, a cărei zi de nume este chiar astăzi.

Oana Lis nu i-a urat tradiționalul „la mulți ani” celui care i-a dat viața, dar care, de asemenea, a supus-o la chinuri și drame îngrozitoare, ci a povestit pe rețelele de socializare toate amintirile pe care ea le are cu tatăl ei.

Totodată, soția lui Viorel Lis a anunțat că a aflat prin intermediul Facebook-ului că are și un frate vitreg de pe linie paternă, dar cu care a refuzat dintotdeauna să poarte o conversație.

Oana Lis nu a vrut niciodată să audă de fratele ei din partea tatălui

Soția fotului edil al Capitalei i-a dedicat tatălui ei câteva rânduri cu ocazia zilei lui de nume. Nu l-a felicitat sau alte dulcegării, ci le-a dezvăluit prietenilor ei virtuali greutățile prin care a trecut din cauza lui.

Oana Lis și mama ei „mâncau” bătăi crunte din partea acestuia, ca în final cele două și fratele ei mai mic să rămână pe străzi din cauză că el vânduse casa. Din acel moment, blondina a făcut un pact cu ea însăși prin care și-a jurat că nu va mai vorbi niciodată cu un bărbat al cărui nume este „Petre”.

În urmă cu ceva timp, ea a aflat de pe rețelele de socializare că are un frate vitreg pe linie paternă care poartă numele tatălui ei, astfel că a refuzat să

vorbească vreodată cu el. Ei bine, se pare că, după decenii în care l-a urât din tot sufletul, Oana Lis a decis să-l ierte pe bărbatul care i-a făcut copilăria ei și fratelui ei un adevărat calvar.

„Azi, de zi sfânta, pentru ca pe taică-meu îl chema Petre, fără să vreau, inevitabil tot auzind asta si văzând scris, m-am gândit la el. Petrică. Pff Ptr tot ce ne-a făcut, bătăile pe care i le aplica lu mama si mie, batjocura mea, faptul că a vândut casa cand a murit mama si ne-a lăsat orfani si minori si fara casa pe mine si fratele meu, el având doar 4 ani atunci si m-am trezit cu el de mana la București la matusa mea etc, muuulte...ptr toate astea ani de zile l-am urât, detestat pe el, pe tot ce ținea de el, de unde era el, numele lui. Never ever nu am vorbit măcar cu un vreun barbat numit Petre, nu-i puteam pronunța numele de atâta durere si frustare adunată.

Chiar am aflat pe Fb ca am un frate un pic mai mare decât mine din partea lui pe care îl cheamă la fel si am refuzat să comunic cu el, nu l-am văzut niciodată, din aceste cauze care nu țin de el, de fapt. Ca-n filme...suprize, surprize....Dar odata cu faptul că am făcut terapie, ca m-am maturizat, ca am lucrat cu mine ani de zile, ca acum ca si psiholog văd si traumele din spatele lui care l-au făcut să fie așa etc...Pot spune cu mana pe inima ca e primul an în care simt că l-am iertat definitiv”, a scris Oana Lis pe contul ei personal de Facebook.

De asemenea, vedeta și fratele cu care a crescut au avut la rândul lor multe dispute, iar anul trecut au decis să îngroape definitiv securea de război și să revină la sentimente mai bune.