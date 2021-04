Oana Lis, dezvăluiri șocante despre tatăl ei! Prin ce chinuri a trecut mama vedetei: „Avea două semne pe creier...”

In articol:

Oana Lis trece prin momente dificile, după ce a aflat că tatăl ei s-a stins din viață în Spania. Vedeta a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat decesul. Soția lui Viorel Lis a mărturisit în postare că l-a iertat pe tatăl ei pentru toate problemele pe care le-au avut în trecut.

Vedeta a aflat de moartea părintelui ei de la prietenii ei virtuali, nu de la preotul care se ocupă de înmormântare.

„Azi am aflat ca a murit taică-meu, in Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc.

Nu aveam o relație in prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a gresit in viata asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Fb, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași. Dumnezeu sa-l ierte!", a scris Oana Lis pe rețeaua de socializare.

Mama Oanei Lis, în tinerețe [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Oana Lis și mama ei, abuzate de tatăl ei: „Nu stiu maică mea daca a apucat să l ierte...”

În secțiunea de comentarii, internauții i-au transmis condoleanțe Oanei Lis în urma decesului tatălui ei. Soția fostului edil al Capitalei a mărturisit că, deși îl iartă pe tatăl ei, mama vedetei nu a apucat să îl ierte. Blondina și-a pierdut propria mamă când se afla la o vârstă fragedă. Din cauza bătăilor pe care le primea din partea soțului ei, mama Oanei Lis a rămas cu două semne pe creier.

Citeste si: A murit! Oana Lis a făcut anunțul trist în urmă cu scurt timp! Durere de nedescris pentru vedetă

„Nu stiu maică mea daca a apucat să l ierte... cand a murit avea 2 semne pe creier la Rmn de la bătăi”, a scris Oana Lis, în secțiunea de comentarii.

Lăudată pentru tăria ei și faptul că a reușit să ajungă departe în viață după abuzurile la care a fost supusă, Oana Lis a mărturisit că îi datorează multe soțului ei, Viorel Lis. „Am vrut siguranța si doar Vio mi a oferit asta. Doar el e familia mea”, a adăugat vedeta.