Oana Mizil, mai sinceră ca niciodată! Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit cum depășește momentele grele și cine o susține în afaceri: "Vorbesc cu el zilnic" | EXCLUSIV

Oana Mizil poate fi cu siguranță o inspirație pentru femeile din România. Vedeta a renunțat la politică și s-a reîntors în afaceri, acolo unde pare să îi meargă cât se poate de bine. Deși greutățile vieții și momentele dificile nu au ocolit-o, Oana Mizil a reușit mereu să își păstreze zâmbetul pe buze și să fie cât se poate de optimistă.

Inspirația o găsește zilnic alături de fiica ei, iar când vine vorba de greutățile vieții, fostul politician știe că Dumnezeu are mereu un plan și crede cu tărie că întotdeauna lucrurilor vor merge bine. Jurnaliștii WOWbiz.ro au întâlnit-o pe Oana Mizil la deschiderea cofetăriei sale, în București și ne-a povestit cum își găsește energia, cum își menține zâmbetul pe buze, dar și cine o inspiră când vine vorba de afaceri.

Cum a ales Oana Mizil drumul dulciurilor și al cofetăriei

În 2020, fosta parteneră a lui Marian Vanghelie s-a relansat în afaceri și recunoaște că în vremea pandemiei s-a bucurat de un mare succes.

Întrebată ce a inspirat-o să intre în afacerea cu dulciuri, Oana Mizil ne-a dezvăluit că întotdeauna a avut o pasiune pentru bucătărie și cofetărie, iar ciocolata va fi mereu printre preferatele ei.

"De foarte mulți ani cochetez cu așa ceva. Eu am avut prima cofetărie în 2005 – 2006 pe Dorobanți, pe care am închis-o când am intrat în politică. Nu știu de ce, mai bine nu făceam acest pas, dar pentru mine a fost o experiență extrem de interesantă, în care m-am dezvoltat foarte mult. Intrarea în politică și apoi viața în Parlament și tot ceea ce am făcut eu în lumea politică au contribuit foarte mult la dezvoltarea mea.

Apoi, când am ieșit din politică și am avut-o pe Maria, am reînceput bussines-ul acesta. Pentru mine este o mare pasiunea. Bucătăria, cofetăria sunt o pasiunea, iar ciocolata în mod special. Pe timpul pandemiei am lucrat foarte bine, am vândut foarte bine online și atunci clienții ne-au impus că deschidem și magazine fizice. Acesta din Splaiul Unirii este primul nostru punct de vânzare și urmează să mai deschidem unul în zona Herăstrău, la începutul lunii iunie. Acolo va fi un bistro gen cofetărie cafenea.

În scurt timp vom mai avea și un bistro pentru copii, un proiect inspirat din ideile Mariei, fetița mea. Ea mereu mi-a spus că și-ar dori o "cafenea" pentru copii. Să fie un loc foarte instagramabil, un termen pe care ea îl folosește și eu l-am învățat de la ea. Am creat locul, lucrăm cu echipa noastră de designeri la proiectul pentru o cafenea pentru copii. Sigur că nu vom servi cafea cafea, vor fi băuturi adaptate pentru copii", a mărturisit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil, totul despre greutățile întâmpinate în afaceri

Viața de antreprenor nu este niciodată una ușoară, iar de cele mai multe în afaceri, pe lângă succes, oamenii se lovesc și de mari provocări. Oana Mizil ne-a explicat că birocrația a fost unul dintre momentele mai puțin fericite în afacerile sale, însă întotdeauna a depășit aceste situații fiind extrem de important feedback-ul primit de la clienți.

"Momentele mai puțin ușoare au fost din punct de vedere administrativ și anume birocrația, documentele și toate cele, dar când vrei să faci ceva cu pasiune nimic nu e greu. Am trecut peste toate, am o echipă foarte bună cu care mă înțeleg foarte bine, eu îi respect și ei mă respectă. Am realizat foarte multe cu ei în ultimul timp.

Calitatea produselor noastre m-a motivat cel mai tare, noi nu mergem pe prafuri sau pudră, toate ingredientele sunt naturale, mergem și pe produse românești. Când văd un client mulțumit și care ne lasă și recenzii bune, aceasta este motivarea de a merge mai departe", mărturisește Oana Mizil.

Cine o susține pe Oana Mizil în fiecare zi

Vedeta se bucură de un real sprijin din partea fiicei sale, Maria fiind o adevărată inspirație pentru ea. Marian Vanghelie, dar și mama ei și un grup restrâns de prieteni urmează mai apoi pe lista persoanelor de sprijinul cărora se bucură.

"Familia mă susține. Fetița mea, mama mea și inclusiv Marian mă sună și mă ajută, mă sfătuiesc cu el, deci toți mă ajută și mă susțin. Prietenii mei, nu sunt mulți, dar sunt oameni pe care îi știu de o viață și mă susțin", a povestit Oana Mizil.

Oana Mizil ne-a dezvăluit ce planuri are pentru această primăvara

Vedeta recunoaște că a început foarte bine primăvara și se bucură de un real succes în afaceri. Este bine, sănătoasă și puternică, dar și recunoscătoare că a slăbit 24 de kilograme.

"Această primăvară m-a găsit slabă, cu 24 de kilograme mai puțin. Sunt foarte fericită, sunt bucuroasă, puternică. Am o credință mai puternică în mine, sunt mult mai apropiată de Dumnezeu.

Am multe planuri, eu sunt Leu și un Leu visează mult. Cam tot ce am visat în viața aceasta mi-am pus și în practică, deci am planuri frumoase, atât pe zona de afacere, cât și în viața personală, pentru fetița mea", a mai povestit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Cum a reușit Oana Mizil să depășească momentele dificile

Vedeta este o fire extrem de puternică și întotdeauna face tot ceea ce poate, tocmai ca lucrurile să fie așa cum și-ar dori. Oana Mizil ne-a povestit că mereu își găsesc echilibrul prin credință și alege să lase lucrurile să se întâmple.

Indiferent cât de greu este un moment pe care îl traversează, vedeta mărturisește că lasă lucrurile să se întâmple, fiind extrem de sigură că totul va merge, până la urmă, bine!

"De când mă știu eu, am fost o persoană extrem de optimistă. M-am născut într-o familie frumoasă, o familie unită, o familie de oameni puternici, de lideri. Membrii care au condus țara aceasta cum au fost bunicul și tatăl meu, o familie care m-a șlefuit și m-a conturat pentru viața ce urma.

Ei mi-au dat și credință și speranță, dar în aceeași familie am trecut și prin greutăți, dar toate aceste experiențe am învățat. Poate la început nu înțelegeam de ce se întâmplă acele lucruri și mă întrebam tot timpul: De ce Doamne?! Ulterior însă am înțeles că așa trebuie să fie și nici nu îmi mai pun această întrebare acum, urmez calea pentru că fiecare dintre noi avem o cale de urmat, dată de Dumnezeu.

Eu merg pe calea aceasta pentru că așa trebuie să se întâmple lucrurile. Nu mă mai împotrivesc, din contră dacă trebuie să încep o zi puțin mai dificilă, spun: Dacă așa trebuie să fie, accept și merg mai departe pentru că știu că totul o să fie bine. Întotdeauna binele învinge și atunci am această speranță, iar zâmbetul meu de aici vine", ne-a dezvăluit Oana Mizil, în exclusivitate.

