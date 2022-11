Marian Vanghelie, prima reacție după ce Oana Mizil a anunțat despărțirea: „Nu știu ce se întâmplă”. Aceasta și-ar fi luat fiica și ar fi plecat de acasă

In articol:

Marian Vanghelie și Oana Mizil formau o relație de 10 ani, însă cei doi au hotărât să-și ia rămas bun. Cuplul a decis să își separe drumurile vieții, iar cum relația lor nu a constat în niciun contract la primărie, cei doi s-au despărțit pe cale amiabilă, fără a fi nevoie de notar sau judecător.

Marian Vanghelie și Oana Mizil păreau să formeze relația perfectă. Când s-a cunoscut cu Marian Vanghelie, Oana Mizil avea 36 de ani și era căsătorită încă din anul 1997 cu omul de afaceri libanez Jamil Tohme. Fostul edil de sector avea 43 de ani și era căsătorit cu Charlotte, femeia cu care are și un băiat.

Citeste si: EXCLUSIV! Marea împăcare dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil, după presupusa bătaie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de restricție emis pe numele fostului primar

Marian Vanghelie și Oana Mizil s-au despărțit după 10 ani de relație [Sursa foto: Facebook]

Relația dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil a fost întotdeauna discretă, cei doi nefiind fanii ieșirilor în public.

„ Relația mea cu Oana este foarte naturală și normală! Ceea ce dumneavoastră nu știți este că atât eu, cât și doamna Oana suntem liberi în acest moment. Nu trebuie să anunțăm public în ce fel suntem liberi sau nu. În continuare relația noastră o să fie discretă. Tot ce pot să vă spun este că de un an, din cauza programului complicat, din cauza stresului și a tuturor problemelor, eu și soția mea nu mai avem o relație așa cum am avut în ultimii 28 de ani. Am stabilit că relația noastră trebuie să existe doar pentru educația copilului”, spunea, în urmă cu ceva timp, Marian Vanghelie.

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

După 10 ani de relație, Marian Vanghelie și Oana Mizil s-au despărțit

Cei doi au înfruntat multe și s-au iubit nebunește. Oana Mizil i-a dăruit partenerului ei de viață o fetiță frumoasă pe nume Maria. Însă, relația celor doi a început să slăbească o data cu perchezițiile la domiciliu și arestul lui Marian Vanghelie.

În 2015, când era primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie s-a despărțit de iubita sa și s-a întors la prima lui soție. Tot în 2015, în vara acelui an, fostul edil al sectorului a fost trimis în arest pentru 26 de infracțiuni de corupere.

Însă, de această dată despărțirea pare să fie definitivă. Neînțelegerile din ultima perioadă au făcut-o pe Oana Mizil să încheie relația cu tatăl copilului ei și să plece definitiv, alături de fiica și mama ei, într-o nouă locuință.

Citeste si: Oana Mizil, declarații incendiare despre scandalul cu Marian Vanghelie: "Primeam email-uri cum că Marian mă înșală"

Marian Vanghelie și Oana Mizil s-au despărțit după 10 ani de relație [Sursa foto: Facebook]

Marian Vanghelie nu a dorit să ofere mai multe detalii, mărturisind că cea datoare cu o explicație ar fi chiar persoana care a inițiat această despărțire.

„ Nici nu am fost căsătorit cu Oana, ca să divorțez. Nu știu ce se întâmplă, dar o las pe ea să comunice ce vrea și unde vrea", a declarat Marian Vanghelie pentru Click!.

Mai mult decât atât, Oana Mizil nu a vrut sa ofere un răspuns ferm, lăsând loc de interpretări. Totuși, atitudinea ei, înclină spre un răspuns pozitiv pentru zvonurile despre divorț.

„ Prefer să mă abțin. Sunt etape si etape în viață", a mărturisit Oana, pentru sursa citată anterior.