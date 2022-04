Oana Moșneagu, atingeri pasionale cu Daniel Nuță! Vlad Gherman a surprins toată scena: „Lasă-l să facă și el”

In articol:

Oana Moșnegu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. Se iubesc necondiționat și postează zi de zi imagini împeună pe rețelele de socializare. Au o mulțime de fani în mediul online și sunt foarte apreciați pentru rolurile pe care le au în serialul în care joacă.

Meseria de actor poate implica și multe aporpieri cu alți colegi, așa că fanii sunt foarte curioși să afle cum reacționează Vlad Gherman când vede scenele pasionale dintre iubita sa și Daniel Nuță.

Atât V lad Gherman, cât și Oana Moșneagu își respectă foarte mult meseria și, chiar dacă sunt puși în fața faptului de a avea atingeri intime cu alți actori, duc de fiecare dată la bun sfârșit scenele. Recent, Vlad Gherman a fost pus în situația în care să vadă că iubita sa are câteva scene tandre cu unul dintre colegii lor. Este vorba de câteva imagini pe care actorul le-a și postat pe InstaStory. A tratat situația cu amuzament și nu s-a putut abține să nu facă o glumă pe seama imaginilor cu iubita sa și Daniel Nuță.

„Oana, lasă-l să facă și el ceva”, a scris Vlad Gherman pe InstaStory.

Oana Moșneagu [Sursa foto: Instagram]

Nu este prima dată când între Oana Moșneagu și Daniel Nuță au loc astfel de scene, însă se pare că Vlad Gherman nu este deloc deranjat, argumentând că meseria de actor implică și astfel de lucruri și că nu are motive din cauza cărora să fie deranjat.

Vlad Gherman și Oana Mășneagu, despre meseria de actor

Chiar dacă sunt nevoiți să joace roluri care implică scene pasionale cu alți actori, cei doi nu ar spune nu pentru că își respectă foarte mult meseria și ar face tot ceea ce este necesar pentru a face totul ca la carte.

„Este meseria noastră, ne-o respectăm și atunci, indiferent, dacă am avea de jucat o poveste de dragoste am face-o, așa cum am face-o și dacă am avea de jucat cu altcineva”, a spus Vlad Gherman, conform Happy Channel.