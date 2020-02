Oana Radu este una dintre concurentele “Bravo, ai stil! Celebrities”, artista va defila pentru prima oara pe podiumul emisiunii, in fata juratilor, in editia din aceasta seara, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D!

Tanara este un exemplu de vointa si hotarare, aceasta marturiseste ca in lupta sa cu kilogramele vine si dintr-un complex de care isi doreste sa scape cat mai curand. Cantareata a slabit peste 30 de kilograme, in mai putin de 3 luni, insa umbrele trecutului o bantuie si in acest moment.

Citeste si: Sexy Bia, "mamica la scandaluri" a crezut ca le ia ochii juratilor cu blanita purtata pe pielea goala. Ce calificative a luat

”Am slabit de doua ori, pentru mine toata aceasta treaba asta cu greutatea a ramas un complex si va mai ramane pana in momentul in care ma voi stabiliza la o anumita greutate. Acum am 70 de kilograme, dar in urma cu trei luni aveam 104 kilograme”, spune Oana Radu.

Ce primire ii vor face contracanditatele sale Oanei Radu si care va fi verdictul juratilor in ceea ce priveste outfitul concurentei veti putea afla urmarind editia din aceasta seara “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D.