Oana Radu nu a rezistat și a mai apelat la o intervenție estetică. Vedeta a trecut prin schimbări în ultima perioadă: „Sunt puțin roșie”

Oana Radu se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta a cucerit inimile publicului datorită talentului său, dar și carismei de care dă dovadă de fiecare dată.

Cântăreața este într-o continuă schimbare și, deși a slăbit foarte mult și pare că a ajuns la rezultatul mult dorit, continuă să apeleze la intervenții și operații estetice ori de câte ori simte nevoia.

De această dată, Oana Radu a trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru o intervenție în zona feței. Aceasta a mărturisit tot pe Instagram, acolo unde a explicat și pentru ce schimbare a optat, mai exact.

Oana Radu a apelat la o nouă intervenție estetică

Oana Radu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa, într-un mod sincer și real, fără să se ascundă, tipic caracterului său.

De aceasta dată, cântăreața le-a transmis urmăritorilor săi că a apelat la o nouă intervenție estetică în zona feței. Schimbarea s-a produs la nivelul buzelor, mai exact și le-a injectat cu acid hialuronic, iar rezultatul a fost cel așteptat, motiv pentru care a postat un filmuleț pe rețelele de socializare imediat după ce a ieșit din cabinetul doctorului estetician.

''Fața mea imediat după injectare. Sunt puțin roșie de la betadină, așa pățesc mereu, în rest, perfect'', a transmis Oana Radu pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Oana Radu a apelat la o operație estetică în zona abdomenului

De-a lungul timpului, Oana Radu a trecut prin diferite procese de schimbare în încercarea de a ajunge la rezultatul ideal. Vedeta a slăbit în jurul a 100 de kilograme și părea că este în punctul în care este mulțumită de corpul său. Cu toate acestea, artista a apelat la o intervenție chirurgicală pentru a corecta urmele lăsate de kilogramele pierdute. Astfel, cântăreața a suferit o operație estetică de abdominoplastie.

' 'Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă doar pentru a corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte de kilograme) le-a lăsat asupra mea. Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mai complexă.

A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă! O să fac un reels despre operație, despre cum mă simt și evident despre recuperare. Uitându-mă în urmă nu știu de ce nu am făcut-o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost atât de teamă.'', a scris Oana Radu pe pagina ei de Instagram, în urmă cu puțin timp.