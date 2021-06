Oana Radu, pregătită pentru următorul pas! Când va deveni celebra cântăreață mamică?

Oana Radu, pregătită pentru următorul pas [Sursa foto: Instagram] 14:41, iun 23, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Oana Radu este mai fericită ca niciodată! Cântăreața are o căsnicie împlinitoare, cu soțul ei care o răsfață și o iubește necondiționat. În același timp, Oana Radu a și slăbit, ajungând la o formă de invidiat, cu un corp tonifiat și sănătos. Un singur lucru pare că mai lipsește din acest tablou, și anume un bebeluș care să întregească familia.

Artista a vorbit pentru prima data despre o viitoare sarcină, semn că se gândește ca la un moment dat să devină mămică.

Drumul lung până la fericire

Până să ajungă să simtă fericirea care o înconjoară astăzi, Oana Radu a trecut prin momente extrem de dificile, când iubitul ei a decedat din cauza unui incendiu rău voit.

Soțul artistei, Cătălin Dobrescu, a susținut-o și a sprijinit-o în tot acest proces de vindecare în urma teribilei tragedii. Oana Radu mărturisește că a trecut prin clipe grele și anxietatea a cuprins-o în acea perioadă dificilă.

“ Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în Iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât. M-a ajutat foarte mult soțul și Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă .” a declarat artista pentru o emisiune tv.

Oana Radu s-a concentrat pe muncă și pe sport pentru a depăși aceste încercări dure. Acum, cântăreața este liniștită alături de soțul ei și se gândește să facă următorul pas.

“ Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință a noastră. Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe. Peste 10, 15 ani, când o să fie .” a mai declarat frumoasa artistă.