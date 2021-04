Oana Radu s-a ales cu probleme serioase de sănătate, după ce a ținut o dietă drastică prin care s-a înfometat: „Nu am avut un om care să mă îndrume”

In articol:

Oana Radu a demonstrat că are voință de fier și multă ambiție. A avut o greutate colosală, însă a slăbit incredibil de mult și acum le face domnilor inima să bată tare, iar doamnele și domnișoarele din România sunt invidioase pe formele ei apetisante.

Totuși, drumul nu a fost deloc ușor, iar greșelile trecurului par că o urmăresc și în prezent. Artista a dezvăluit că s-a ales cu probleme de sănătate, după ce a reușit să dea 60 de kilograme jos cu o dietă care a avut efecte devastatoare asupra sănătății sale.

Oana Radu[Sursa foto: Instagram]

Oana Radu, probleme de sănătate după o dietă cu carne care a înfometat-o

Artista s-a confruntat în trecut cu probleme grave de greutate. Prima dată când s-a ambiționat serios să scape de kilograme nu a avut sprijin din partea nimănui și a urmat o dietă cu care prin care s-a înfometat. Regimul draconic a dat, totuși, rezultate, iar Oana Radu a scăpat de 60 de kilograme. Însă efectele dietei se resimt și acum. În urma acelei alegeri, artista s-a ales cu pietre la fiere, iar din cauză că a slăbit total nesănătos pielea sa s-a lăsat și are un aspect neplăcut.

A doua oară a fost cu noroc. Oana Radu l-a cunoscut pe Cătălin Dobescu, de profesie nutriționist, care între timp i-a devenit și soț și care a îndrumat-o că slăbească sănătos. Astfel, artista a reușit să mai „topească” alte 50 de kilograme cu o dietă care presupune alimentație sănătoasă și sport.

Citeste si: Ce dietă de slăbit a ţinut Oana Radu, fosta concurenta de la Bravo ai Stil

„ Eu am slăbit de două ori. Prima dată am slăbit 60 de kilograme, iar a doua oară în jur de 50 de kilograme. Prima dată pentru că nu am avut lângă mine un om care să mă îndrume, m-am înfometat, dar înfometare cu o dietă numai cu carne, că știm dieta de la care am făcut și pietre la fiere și pielea mea nu arată foarte bine. A doua oară am avut norocul am avut norocul să-l cunosc pe Cătălin Dobrescu. A tras de mine ca de o locomotivă, pentru că eu sunt un om foarte dificil. Mi-a schimbat totalmente stilul de viață”, a declarat Oana Radu.

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

Oana Radu[Sursa foto: Instagram]

Oana Radu are de gând să-și facă două intervenții chirurgicale: „E o necesitate”

Artista vrea să-și îmbunătățească aspectul fizic și este nevoie să apeleze la bisturiu pentru a ajunge la rezultatul dorit. Oana Radu are de gând să-și facă în viitorul apropiat două intervenții: o reconstrucție a bustului, pentru a-și ridica sânii și o operație de abdomeno-plastie.

De asemenea, blondina este convinsă că va mai slăbi și atunci va fi nevoie să-și facă o intervenție chirugicală și în zona picioarelor. Până atunci, Oana Radu își face tot felul de gânduri negre în ceea ce privește operațiile, pentru că, spune ea, trăiește cu teama că nu se va mai trezi din anestezie.

Citeste si: Cum arată Oana Radu fără picătură de machiaj! Nimeni nu se așteaptă la asemenea imagini

„În 2015 mi-am făcut o intervenție care nu a fost extraordinară asta și din cauză că eu nu m-am interesat foarte bine atunci când am ales anumite situații și acum am ales foarte bine. O să-mi fac o ridicare de sâni. Nu vreau să-i măresc. Nu e o operație de ordin estetic, ci o reconstrucție, pentru că am 27 de ani și nu pot să trăiesc toată viața acoperită, ridicată... E o necesitate.

Urmează după asta, sper eu, o operație de abdomeno-plastie, nu știu dacă tot anul acesta, și urmează la un moment dat ceva și ceva la picioare, pentru că deși picioarele mele arată bine, eu vreau să mai slăbesc și cumva atunci cred că va necesita și acolo o intervenție. Nu mi-e frică de durere. Am alte gânduri: dacă nu mă trezesc din operație, dacă mor?! ”, a mai declarat artista.