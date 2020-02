Oana Radu este una dintre cele mai apreciate artiste din tara, lansand hituri precum „Tu”, „Fara glas”, „Stai”, care insumeaza zeci de milioane de vizualizari pe YouTube. Aceasta s-a facut remarcata publicului din Romania in urma participarii intr-un show de talente televizat, iar succesul si aprecierea fanilor nu au intarziat sa apara.

Inca din copilarie, Oana Radu a cochetat cu industria muzicala, aceasta a studiat pianul si teoria muzicala, la „Scoala Populara de Arta”, din Craiova; toata aceasta perioada a fost presarata cu participarea, cu succes, la festivaluri nationale si internationale de muzica usoara pentru copii, unde a obtinut premii speciale si trofee.

In editia din aceasta seara a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, Oana Radu vine cu o propunere de nerefuzat pentru Raluca Badulescu.

Artista vrea sa schimbe registrul muzical si sa se relanseze in industrie cu „trap”, cooptand-o pe Raluca Badulescu in trupa. Cantareata deja a ales numele albumului, iar prima melodie de pe acesta va fi in colaborare cu Raluca Badulescu. Ramane de vazut daca se va adeveri sau este doar o idee traznita care nu se va materializa.

„Da, vreau sa fac o piesa cu Raluca Badulescu. Va fi chiar prima melodie de pe albumul care se va intitula Bravo, nu ai stil!”, anunta artista.

Ce spun colegele Oanei Radu despre aceasta colaborare inedita si care este raspunsul Ralucai Badulescu la aceasta propunere veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D!