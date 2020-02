Concurenta “Bravo, ai stil! Celebrities” mizeaza in aceasta competitie de stil pe hotararea ferma prin care isi doreste sa-si implineasca visele.

In editia din aceasta seara a emisiunii, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D, concurenta marturiseste juratilor ca a apelat la o interventie de implant mamar, cu doar cateva luni inainte de a participa la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

”Da, am doua luni de la aceasta interventie si nu as putea sa fiu mai fericita cu decizia aleasa”, povestea Deea Codrea, pe blogul ei, in luna decembrie, la doar doua luni de cand a a ales sa apeleze la interventia de implant mamar.

Rezultatul este fabulos, iar Deea se mandreste cu noul bust generos, pe care nu se sfieste sa si-l puna in valoare si sa se posteze ispititor pe retelele sociale. Insa Deea inca se afla in perioada post operatorie, in recuperare. Aceasta marturiseste ca, in editia din aceasta seara, poarta o bustiera medicinala.