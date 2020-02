Mihai Trăistariu este vestit pentru fotografiile indecente pe care le-a postat pe rețelele de socializare, dar această pasiune a lui a mers dincolo de rețelele de socializare.

Mihai Trăisatriu a recunoscut că a început să își pună poze deocheate pe conturile de socializare pentru a-și mai crește popularitatea. Recent, însă, fotografiile interzise minorilor au fost găsite pe un site pentru adulți. Jurnaliștii Cancan.ro a intrat în posesia fotografiilor și l-au contacatat pe artist în vederea obținerii unor declarații. Mihai Trăistariu a recunoscut că a postat pozele pe platforma pentru adulți pentru ca fanii lui minori să nu mai aibă acces la ele. În plus, artistul a precizat că cei care vor să vadă poze nud pe respectivul site, trebuie să plătească un abonament lunar.

Astfel, Mihai Trăistariu a vrut să scoată bani de pe urma bărbăției sale și s-a fotografiat în pielea goală, apoi a pus fotografiile pe site-ul pentru adulți. Contactat de jurnaliști în vederea obținerii unei declarații cu privire la pozele indecente, Mihai Trăistariu a vorbit cu nonșalanță despre fotografiile desprinse din filmele pentru adulți.

„E un cont la care minorii nu au acces și în felul acesta am scăpat de comentarii. Toată lumea mi-a sărit în cap că pun poze mai indecente la care au acces copii. Așa că am ales să îmi pun pe această platformă unde trebuie să plătești un abonament lunar. Cum minorii n-au card, am elucidat și această problemă. N-am făcut-o pentru bani. E doar un abonament simbolic de 5 dolari. Acest site este o platformă pentru vedetele care vor să posteze fotografii din intimitate”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Cancan.

Mihai Trăistariu își amintește cu groază de perioada pozelor porno pe internet și a luat o decizie radicală. Ce l-a împins să se trezească la realitate: „Nu mă mai invitau la emisiuni”

Mihai Trăistariu își amintește cu groază de perioada în care posta poze indecente zilnic.

Artistul a recunoscut într-un interviu că își propusese să iasă în evidență, așa că a început să se pozeze în fel și fel de ipostaze indecente.

Mihai Trăistariu își amintește cu mare rușine de perioada în care posta pe internet tot ce îi trecea prin minte și a luat o decizie radicală. A șters toate pozele deocheate de pe toate conturile lui de socializare și a expicat ce l-a motivat să ia o asemenea decizie.

