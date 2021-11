Oana Radu se mută în casă nouă împreună cu soțul ei! Cât valorează apartamentul de lux pe care l-au cumpărat? "Am rămas cu foarte puțini bani în cont"

In articol:

Oana Radu este o una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului a colaborat cu nume mari din industria muzicală românească, ajungând la performanța de a avea propriul studio împreună cu Doddy.

Oana Radu și-a cumpărat un apartament de lux

Invitată în emisiunea "Duet", găzduită de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews , cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri in viața privată.

Solista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălin Dobrescu, cu care s-a și căsătorit. Cei doi au hotărât că e timpul să treacă la nivelul următor și să își achiziționeze prima lor locuință. Astfel, și-au cumpărat un apartament de lux, iar Oana Radu nu s-a putut abține și s-a destăinuit Alexandrei Ungureanu despre tot ce simte legat de această schimbare din viața ei.

"Îmi iau casă și nu mai am bani. Eu și Cătă ne-am luat un apartament, nu suntem la nivelul ăla de case, de vile, dar e prima noastră locuință practic, cumpărată din banii noștrii și mi se pare o performanță, mai ale că eu în București am venit total sub etajul zero. Când am venit aici a fost foarte greu pentru mine și îmi amintesc și acum momentele în care mami îmi trimitea mâncare pe tren că nu aveam bani, așa că pentru mine chiar e o mare performanță că mi-am luat apartamentul visurilor mele în București.", a declarat vedeta.

Într-o discuție amicală dintre cele două foste concurente Bravo, ai stil! Celebrities, Oana a dat de înțeles valoarea noii locuințe în care urmează să se mute, împreună cu soțul ei.

"După ce am plătit casa, am rămas cu foarte puțini bani în cont." , a mărturisit Oana Radu.

Oana Radu, mărturisiri despre perioada în care kilogramele în plus îi dădeau bătăi de cap

Înainte de a avea silueta de invidiat pe care o afișează astăzi, Oana Radu s-a confruntat mult timp cu problema kilogramelor în plus, de care a scăpat foarte greu, printr-o dietă proprie. Vedeta povestește cu emoție în glas, în emisiunea Alexandrei Ungureanu, prin ce a trecut din punct de vedere emoțional în acea perioadă.

"Eu mă simțeam foarte bine în pielea mea pentru că îmi plăcea foarte mult să mănânc, dar existau anumite frustrări la nivelul hainelor, pentru că nu mă puteam îmbrăca niciodată în ceea ce îmi plăcea și plus la felul în care mă tratau oamenii. S-a schimbat percepția lor asupra mea și cumva eram obișnuită încă de la festivalurile de muzică să mi se spună că sunt foarte frumoasă, dar sunt foarte grasă și nu o să am succes, chestie pe care nu o înțelegeam atunci, dar după am reușit să o înțeleg.", a povestit Oana Radu.