Oana Roman a mers împreună cu Isa să o viziteze pe Mioara, înainte să plece în vacanță! Cum a găsit-o pe mama ei: „I-am adus niște medicamente”

Oana Roman este foarte activă în mediul online și nu ratează nici un moment să își împărtășească experiențele cu fanii ei de pe Instagram. Vedeta îi ține frecvent la curent și cu starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman, care recent a fost externată din spital după ce a întâmpinat câteva probleme de sănătate.

Oana Roman, o nouă vizită la centrul unde este internată mama sa

După ce a ieșit din spital, aceasta s-a întors în centrul de recuperare, unde fiica ei o vizitează zilnic.

Oana Roman este foarte grijulie cu mama ei și merge frecvent să o viziteze la centrul de recuperare unde aceasta este internată. După ce a întâmpinat câteva probleme de sănătate și a petrecut o perioadă de timp în spital, Mioara Roman s-a întors la centrul unde își petrece tot timpul. Fiica ei o vizitează zilnic și ține să îi informeze și pe fanii ei din mediul online privind starea acesteia de sănătate. De data aceasta, Oana Roman a fost însoțită și de fetița ei, Isa, iar mai apoi au mers la ultimele cumpărături înainte de a pleca în vacanță. Cele două i-au dus și câteva medicamente, însă nu au reușit să vorbească cu ea, deoarece Mioara Roman dormea și nu au vrut să o trezească.

„Am ajuns și la mama, am fost și ieri, și azi, i-am adus niște medicamente, dar am găsit-o odihnindu-se și nu am trezit-o. A venit și Isa cu mine și apoi mergem să facem niște cumpărături...” , a scris Oana Roman pe Instagram.

Postare InstaStory Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman a avut o surpriză când și-a vizitat mama, acum câteva zile

În urmă cu câteva zile, Oana Roman a mers, din nou, în vizită la centrul unde este internată Mioara și a avut parte de o surpriză plăcută. Se pare că mama vedetei era coafată, vopsită și cu manichiura făcută. Oana a mărturisit că aceste detalii au fost mereu foarte importante pentru mama ei și îi aduc o stare de bine.

„Am venit la mama. E coafată, vopsită și cu manichiura impecabilă. Faptul că are aici parte de îngrijiri complete și mai ales nu a renunțat la coafor și manichiură care au fost mereu foarte importante pentru ea, îi dă o stare foarte bună.”, a scris Oana Roman pe Instagram.