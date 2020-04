Oana Roman, despre relația cu Marius Elisei în perioada izolării

In articol:

Chiar dacă toate planurile de Paște au fost anulate, Oana Roman și Marius Elisei reușesc să se bucure de timpul petrecut cu fetița lor, Izabela.

Căsnicia lor a trecut prin mai multe momente tensionate, dar, de dragul fetiței lor, au reușit să ajungă la un consens. În cadrul unei emisiuni televizate, Oana Roman a vorbit despre relația cu soțul ei în perioada de pandemie.

, a mărturisit vedeta, potrivit Spynews.ro

Citeste si: Oana Roman se află pe lista Fiscului! Ce riscă vedeta și ce are de împărțit cu statul? EXCLUSIV

Citeste si: Oana Roman, criză de nervi noaptea trecută: "Nu vă calc eu cu mașina, javre ordinare ce sunteți"

Citeste si: Oana Roman, imagini fără perdea. De când a slăbit, a lăsat la o parte inhibițiile

Oana Roman susține că lucrurile se defășoară bine în această perioadă, dar asta pentru că s-a încărcat cu foarte multe răbdare. Însă, pentru Marius este mult mai greu, fiind obișnuit să iasă de multe ori cu băieții.

„Pentru Marius e greu pentru că stă cu noi tot timpul. El era obișnuit să mai meargă cu băieții la fotbal, la bere. El pleca dimineață, își făcea treaba, venea... Acum sunt și lucruri care îl enervează... Normal. Și încerc să-l înțeleg pentru că și pe mine mă enervează lucruri. Stă cu soacra în casă, ceea ce nu e chiar cel mai plăcut lucru... Are momente în care răbufnește și el, dar e normal. Până la urmă suntem oameni! Chit că noi avem spațiu foarte mult, ni s-au restrâns din libertăți”, a mai spus Oana Roman, potrivit sursa citată.

Oana Roman e în pericol să piardă moștenirea uriașă primită de la mătușa care a decedat din cauza cancerului!

Oana Roman e în pericol să piardă moștenirea pe care ea și sora sa, Catinca, au primit-o de la mătușa lor, Rodica Georgescu. Femeia a murit în ianuarie 2017, la 79 de ani, după o luptă de mai bine de 10 ani cu cancerul la sân. Rodica-Lenuța Georgescu era văduvă și nu avea copii.

„Sora mea este bolnavă în ultima fază. O avem internată într-un așezământ bisericesc pentru bolnavi de cancer în fază terminală. Ea nu are pe nimeni, nu are copii, ne are doar pe noi. Oana și Catinca se îngrijesc de ea, o ajută și au reușit să îi găsească acest loc civilizat, unde știm că ea este bine îngrijită și tratată.

N-au vrut ele să povestească, dar tare s-au mai zbătut pentru sora mea. De zece ani se luptă sora mea cu cancerul asta. În ultimul an a fost din ce în ce mai rău… Fără fete și chiar și fără Marius, nu știu ce m-aș fi făcut. Așteptăm, nu mai e nimic de făcut”, a declarat Mioara Roman pentru WOWbiz.ro.

Femeia le-a lăsat Oanei și Catincăi, printr-un testament din 2016, o moștenire compusă dintr-o casă cu curte la Sinaia, dar și o sumă de bani pe care o avea într-un cont deschis la o bancă.

Totul s-a complicat din cauza Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), instituție care a dat-o în judecată pe Mioara Roman, regia de stat reclamând faptul că Mioara Roman a locuit ani de zile într-o vilă care îi aparţinea, fără să plătească chirie. (Citeste si: Oana Roman, decizie radicală de ziua sa: „Vor fi lângă mine oamenii care mă iubesc cel mai mult”)